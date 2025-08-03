Записка со словами "SOS" и "Help": случайная находка вызвала международный резонанс

Крис Херли и Мэтью Леминг

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Двое жителей ирландского Голуэя — 29-летний Крис Херли и 39-летний Мэтью Леминг — наткнулись на неожиданную находку во время поездки на остров Инишир. Находясь в командировке на островах Аран, они решили посетить место, где затонуло судно Плесси. Но вместо туристических впечатлений их ждало послание, вероятно, имеющее связь с загадочным исчезновением экипажа тайваньского рыболовного судна четыре года назад.

Об этом сообщает Mirror.

Бутылка с запиской.

Прогуливаясь по берегу, мужчины увидели стеклянную бутылку, запечатанную воском. Как рассказал Крис изданию Mirror, поначалу они восприняли это за шутку и даже хотели отдать бутылку ребенку. Но из-за странного вида решили проверить ее содержимое.

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После попыток открыть находку в местном пабе один из их коллег разбил бутылку. Внутри была свернута записка, пропитанная влагой, с тремя английскими словами - Help, Hello и SOS. Остальный текст был на другом языке.

Использовав переводчик, друзья выяснили, что текст написан на индонезийском. Сообщение свидетельствовало: "Пожалуйста, пришлите помощь, мы заблудились с 20 декабря. Нас здесь трое, мы не знаем названия этого острова, и мы ранены". В конце были также китайские иероглифы.

Когда находкой разделились на Reddit, пользователи обратили внимание на сходство с делом судна Yong Yu Xing No. 18, который в январе 2021 года был обнаружен покинутым у побережья Гавайев. Его капитаном был гражданин Тайваня, а экипаж состоял из девяти индонезийцев. После исчезновения на судне не нашли ни одного члена экипажа, до сих пор не установлено, что с ними произошло.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Тайваня, корабль исчез с радаров 30 декабря 2020 года. Сигнала бедствия не зафиксировали, и только через несколько дней судовладелец обратился за помощью. 1 января 2021 судно обнаружили без признаков жизни на борту.

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Херли и Лэминг передали записку в местную полицию. Власти подтвердили, что находка выглядит необычно и пообещала провести расследование. "Пока новостей нет, но мы хотим узнать, действительно ли это имеет связь с той историей", - сказал Крис. — Это последнее, чего ожидаешь, когда едешь в командировку.