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Записка со словами "SOS" и "Help": случайная находка вызвала международный резонанс
Двое мужчин нашли на берегу Ирландии бутылку с письмом, в котором говорилось о помощи, ранениях и трех человек. Текст напоминает историю пропавшего тайваньского судна с индонезийским экипажем.
Двое жителей ирландского Голуэя — 29-летний Крис Херли и 39-летний Мэтью Леминг — наткнулись на неожиданную находку во время поездки на остров Инишир. Находясь в командировке на островах Аран, они решили посетить место, где затонуло судно Плесси. Но вместо туристических впечатлений их ждало послание, вероятно, имеющее связь с загадочным исчезновением экипажа тайваньского рыболовного судна четыре года назад.
Об этом сообщает Mirror.
Прогуливаясь по берегу, мужчины увидели стеклянную бутылку, запечатанную воском. Как рассказал Крис изданию Mirror, поначалу они восприняли это за шутку и даже хотели отдать бутылку ребенку. Но из-за странного вида решили проверить ее содержимое.
После попыток открыть находку в местном пабе один из их коллег разбил бутылку. Внутри была свернута записка, пропитанная влагой, с тремя английскими словами - Help, Hello и SOS. Остальный текст был на другом языке.
Использовав переводчик, друзья выяснили, что текст написан на индонезийском. Сообщение свидетельствовало: "Пожалуйста, пришлите помощь, мы заблудились с 20 декабря. Нас здесь трое, мы не знаем названия этого острова, и мы ранены". В конце были также китайские иероглифы.
Когда находкой разделились на Reddit, пользователи обратили внимание на сходство с делом судна Yong Yu Xing No. 18, который в январе 2021 года был обнаружен покинутым у побережья Гавайев. Его капитаном был гражданин Тайваня, а экипаж состоял из девяти индонезийцев. После исчезновения на судне не нашли ни одного члена экипажа, до сих пор не установлено, что с ними произошло.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство Тайваня, корабль исчез с радаров 30 декабря 2020 года. Сигнала бедствия не зафиксировали, и только через несколько дней судовладелец обратился за помощью. 1 января 2021 судно обнаружили без признаков жизни на борту.
Херли и Лэминг передали записку в местную полицию. Власти подтвердили, что находка выглядит необычно и пообещала провести расследование. "Пока новостей нет, но мы хотим узнать, действительно ли это имеет связь с той историей", - сказал Крис. — Это последнее, чего ожидаешь, когда едешь в командировку.