Запомните эти правила: на каких поверхностях нельзя использовать салфетки из микрофибры

Салфетки из микрофибры достаточно удобны и просты в использовании. Поэтому они уже давно вошли в нашу повседневную жизнь. Их используют на кухне, для уборки жилья или мойки машин. Однако микрофибра не везде эффективна. Читайте в материале ТСН.ua, где лучше ее не использовать.

Салфетки из микрофибры: в чем польза

Микрофибра помогает отлично удалить грязь, а еще она просто впитывает воду и не оставляет следов. Салфетки из микрофибры обладают хорошим качеством и не загрязняют окружающую среду. Ведь их можно использовать без необходимости добавления дополнительных химических средств для уборки.

А еще салфетки из микрофибры долго служат, большинство можно постирать и снова использовать повторно. А это значит, что они реже попадают в мусорный контейнер, чем другие средства для уборки.

Где салфетки из микрофибры использовать нельзя

Микрофибр нужно с осторожностью использовать для очистки стекла или зеркал, ведь есть большой шанс оставить на поверхности микротрещины, которые впоследствии испортят внешний вид вещи.

Если уж очень хочется использовать именно микрофибру, специалисты советуют брать салфетки из нетканого материала. Он поможет предотвратить появление микротрещин. Если таких под руками нет, лучше заменить их мягкой тканью и раствором на спиртовой основе.

Салфетка из микрофибры совсем не подходит для таких поверхностей:

зеркало;

глянцевый фасад или лаковое покрытие;

наличие драгоценных металлов;

из меди или серебра;

пластиковые (в том числе и очки с пластиковыми линзами);

деревянные, пропитанные маслом.

На нескольких гранях салфетки из микрофибры обладают абразивным эффектом, поэтому их использование сродни работе с очень мелкой наждачной бумагой. Они могут оставлять царапины, которые не будут заметны сначала, но впоследствии приведут к тому, что поверхность станет тусклой.

Как правильно очищать салфеткой из микрофибры

Такие салфетки для уборки не рекомендуется использовать в сухом виде. Перед очищением любой поверхности их нужно намочить, но не сильно. Если в волокнах микрофибры накопится слишком много воды, она не сможет впитывать грязь. Теплую воду тоже не желательно использовать.

Проводя по поверхности, не следует слишком сильно нажимать, потому что грязь и пыль будут удаляться хуже.

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