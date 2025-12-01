Реклама

Мы каждый год говорим «Мій день народження чи „Моє день народження“, но не всегда знаем, как сказать ее правильно. Довольно часто в устной речи можно услышать вариант „Моє день народження“ но по правилам украинского языка этот вариант является грамматической ошибкой.

Как правильно говорить «мій» или «моє день народження»

Чтобы определить правильное окончание, следует обратиться к главному слову в этом словосочетании. в синтаксической единице «день рождения» главным словом есть существительное «день».

Существительное «день» относится к мужскому роду (он), а не к среднему (оно). Поскольку местоимение «мое» согласовывается с существительными среднего рода, а «день» к ним не принадлежит, правильной формой является «Мій день народження». Слово «народження» в этом постоянном изречении лишь уточняет, какой именно день подразумевается.

Итак, правильно говорить «сьогодні мій день народження».

Главное слово «день» в словосочетании «день народження» (или подобных, как«день знань», «день матері») диктует согласование всех других слов в мужском роде.

Это правило распространяется на:

Согласование по роду. С этим словосочетанием подбираем прилагательные или местоимения мужского рода, например: «день знань», «день матері»

Согласование глагола. Правильно говорить: «день народження був», а не «було».

Правильное спряжение. Следует говорить и «ми були на дні народження», а не «на день народженні».

Приветствие. Правильно говорить «вітаю з днем народження», а не «з днем народженням».

Сопутствующие грамматические нюансы

Как правило, оба слова в выражении «день народження» пишутся с строчной буквы. Однако, если вы хотите продемонстрировать особое уважение имениннику, допустим написать слово «День» с большой буквы.

Если же вы хотите использовать местоимение среднего рода «моє», то можно сказать «сьогодні моє свято», ведь слово «праздник» является существительным среднего рода.