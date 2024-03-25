Зарабатывала тысячи долларов и умерла в 19 лет: что известно о самой низкой женщине в истории

Известная как принцесса Паулина, самая низкая женщина в истории выросла до 61 см.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Задолго до того, как социальные сети стали превращать людей в звезд за одну ночь, Паулина Мустерс (Нидерланды) стала известна во всем мире.

Она родилась в маленьком селе Оссендрехт, Северный Брабант, 26 февраля в 1876 году. Впрочем, существуют споры по поводу года ее рождения, некоторые считают, что это был 1878 год.

Она была пятой из девяти детей, рожденных Анной Марией Кувенберг и плотником Михаэлем Мустерсом, который впоследствии станет ее менеджером.

Паулина при рождении имела рост всего 30 см и родители не надеялись, что она выживет. Они и не подозревали, что Паулина не только выживет, но и будет процветать, и своей славой изменит их жизнь.

Паулина Мустерс стоит на руке своего менеджера Вершюрена / Фото: Getty Images

Семья рекордсменки не была очень богатой. Еще до ее рождения отец взял кредит на строительство дома, который, к сожалению, сгорел после удара молнии. Не имея денег на перестройку, Паулина фактически родилась в сарае, но ее скромное начало было далеко от блестящей жизни в шоу-бизнесе, которую она впоследствии начала вести.

Еще до первого дня рождения родители начали возить ее на ярмарки в Бельгии и Нидерландах, и люди платили большие деньги, чтобы увидеть крошечную девочку. Паулина сделала свою семью богатой – настолько, что они построили огромную виллу. На эти деньги ее сестер отправили в дорогие школы-интернаты, а братьям дали возможность учиться.

К девяти годам Паулина выросла до 54,61 см и весила 1,95 кг.

После смерти отца в 1889 году ее зять Джозеф Вершюрен — муж ее сестры Корнелии, или "Ки", как ее прозвали, — взял на себя управление ее карьерой.

Ее небольшой рост сделал ее очень большой звездой по всему миру, и он взял ее в турне по театрам Европы. Паулина собирала толпы зрителей в Лондоне, Эдинбурге, Гамбурге, Берлине и Париже. Немецкий император Кайзер Вильгельм II был так увлечен ею, что подарил ей крошечную карету, которую, скорее всего, тянули собаки, чем лошади. Изготовленная на фабрике Якоби в Ганновере, она была всего 90 см высотой. Сейчас она, к сожалению, потеряна, а ее последнее известное месторасположение – объявление о продаже в нидерландском журнале в 1909 году. Во время своей карьеры Паулину также принимала королева Нидерландов Эмма.

Ее самый большой прорыв в шоу-бизнес произошел в декабре в 1894 году, когда она уехала в Нью-Йорк, чтобы выступить в театре Проктора на Бродвее, где она зарабатывала огромные $1000 в неделю. Сегодня это эквивалентно примерно 38 000 долларов.

Врачи предостерегали Паулину от этого путешествия, опасаясь, что она слишком хрупкая. И, к сожалению, вскоре после приезда она заболела пневмонией и менингитом. Она скончалась в начале 1895 года в возрасте 19 лет.

Более 120 лет спустя Паулину все еще помнят по всему миру, но особенно в ее родном городе, где вскоре должен открыться музей, посвященный ей.

Музей Den Aanwas официально откроет свои двери 7 апреля, а посетителей ждут до конца октября. Инициаторы создания музея надеются выяснить, что произошло с ее каретой, а также, с какой посмертной маской ее видели на газетном рисунке, опубликованном через год после ее смерти. Они тоже очень хотят пообщаться с потомками Паулины, и уже разыскали нескольких из них. Всех, кто может помочь или владеет какой-либо информацией, просят связаться с ними через веб-сайт музея.

Сейчас самая низкая женщина в мире – Джиоти Амге (Индия) – имеет рост 62,8 см.

Напомним, мужчине с ростом 91 см удалось стать медиком. Жителя Индии называют самым низким врачом в мире.

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