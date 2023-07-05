Заработал более миллиона долларов: мужчина рассекретил формулу и семь раз выиграл в лотерею

Многие мечтают выиграть в лотерею, и только для некоторых эта мечта становится реальностью.

Впрочем, некоторым людям удалось выиграть в лотерею более одного раза.

Среди них Ричард Лустиг из Орландо, штат Флорида, ставший миллионером после того, как выиграл семь главных призов в государственных лотереях в период с 1993 по 2010 год. Об этом пишет dailystar.co.uk.

В общей сложности выигрыш Ричарда составил 1 052 205 долларов, среди которых джекпот в размере 842 152 доллара, который он выиграл в 2002 году.

Ричард Лустиг / Фото: ABC News

Но победитель лотереи утверждал, что не только чистый успех сделал его миллионером. Он рассказал, что "все время проигрывал", пока не придумал свою собственную формулу, которая бы дала ему больше шансов на победу.

Он утверждал, что провел десятилетие, играя в лотерею каждый день, прежде чем прославиться своими последовательными выигрышами, но в первые несколько лет он не добился большого успеха.

Обсуждая секреты своего успеха, Ричард сказал Forbes в 2016 году: "Когда лотерея пришла во Флориду, я был, как и остальные: "Вау, купи лотерейные билеты, выиграй много денег, уйди на пенсию, купи большую модную яхту, что угодно, бла бла". Как и все остальные, я бегал и покупал бессистемно, быстро выбирая билеты, я имею в виду покупку билетов без плана, без метода или еще чего-нибудь. Как и все остальные, я все время проигрывал".

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В конце концов Ричард понял, что должен быть способ увеличить свои шансы, и каждый раз, когда что-то срабатывало, он записывал это, пока остался с формулой, которой он выигрывал семь раз.

Первое правило заключалось в том, чтобы держаться подальше от номеров "быстрого выбора", сгенерированных компьютерами, которые, как он утверждал, имели самые плохие шансы.

"Каждый раз, когда вы покупаете быстрый набор, вы получаете другой набор чисел, поэтому ваши шансы всегда будут худшими в этой конкретной игре", — пояснил он.

Затем он рассказал, что многие люди допускали одну большую ошибку, которую он всегда избегал, — использование дней рождения для выбора чисел.

"Если вы выбираете свои собственные номера и играете только датами дней рождения и годовщины, вы делите банк с 20-40 людьми", — сказал он. "Если вы распределите числа по всей дорожке, вы либо будете единственным победителем, либо разделите его только с одним или двумя людьми".

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Вместо быстрых выборов или дней рождения Ричард рекомендовал потратить время на изучение "хороших" чисел, прежде чем выбирать набор и придерживаться их каждый раз, когда вы играете, используя другой набор, если вы играете более одной карты.

"Помните, главный приз получает набор чисел, а не отдельные числа", – заметил он.

Еще одним ключом для его удачной формулы была постоянная игра. Но в своем последнем совете он отметил, что важно не слишком увлекаться азартными играми и что вы должны тратить только то, что можете позволить себе потерять.

"Установите бюджет того, что вы намерены потратить. Не поддавайтесь так называемой лотерейной лихорадке", — отметил Ричард.

Напомним, мужчина сорвал джекпот в 3 млн долларов и забыл билет в магазине. Стало известно, кто забрал выигрыш.

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