Заражены тысячи людей: паразит, который питается плотью, распространяется по миру

Муха-вертолет Нового Света. Фото: Judy Gallagher/CC BY 2.0

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В США зафиксировали распространение опасного паразита — винтового червя Нового Света, личинки которого питаются живыми тканями животных и людей. После нескольких случаев в Техасе заражение впервые подтвердили и в штате Нью-Мексико.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным Министерства сельского хозяйства США, паразита обнаружили у собаки в округе Ли, расположенном на восточной границе штата с Техасом. Это уже пятый подтвержденный случай на территории США с начала года.

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Винтовой червь Нового Света откладывает яйца в раны или другие повреждения кожи. Личинки появляются уже через несколько часов и начинают поражать живые ткани. Такое заражение может вызывать тяжелые раны, инфекции и другие опасные осложнения, а без своевременного лечения представляет угрозу для жизни.

Только за последнюю неделю в Техасе подтвердили четыре случая заражения. Первыми носителями паразита стали телята. Сначала его обнаружили у трехнедельного животного, а уже на следующий день еще один случай зафиксировали неподалеку.

Американское министерство сельского хозяйства заявляет, что продолжает расследование и работает вместе с властями Техаса, Нью-Мексико и других штатов над выявлением новых очагов заражения и сдерживанием распространения паразита.

Несмотря на то, что в этом году в США заражение подтверждали только среди животных, в Мексике и странах Центральной Америки ситуация значительно сложнее. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), по состоянию на 8 июня там зарегистрировали более 2100 случаев заражения людей.

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Медики советуют внимательно следить за любыми повреждениями кожи. В регионах риска даже незначительные порезы рекомендуют держать чистыми и закрытыми. Также специалисты советуют использовать средства защиты от насекомых, носить закрытую одежду и, по возможности, находиться в помещениях с москитными сетками.

Среди признаков заражения называют раны или язвы, которые долго не заживают, кровотечение, неприятный запах с места поражения, а также появление или ощущение личинок в ране или вблизи носа, рта, глаз и ушей.

Из-за риска дальнейшего распространения паразита несколько округов Техаса уже ввели локальный режим стихийного бедствия. Такие решения приняли в округах Кинни, Джим Хогг и Ювальде, а в других районах штата рассматривают аналогичные меры. Часть местных чиновников призвала президента США Дональда Трампа объявить федеральное чрезвычайное положение для привлечения дополнительных ресурсов.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что защита фермерских хозяйств, животноводства и местной экономики от этого вредителя остается одним из приоритетов власти. Владельцев животных призвали регулярно осматривать скот и домашних любимцев и сообщать о любых подозрительных случаях.

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В то же время ученые предупреждают, что изменение климата может способствовать дальнейшему расширению ареала паразита. Исследования показывают, что повышение температуры создает благоприятные условия для его распространения в южных штатах США, в частности в Техасе, Флориде и Луизиане.

Стоит отметить, что в последний раз винтового червя Нового Света обнаруживали в Техасе примерно шесть десятилетий назад. К 1982 году США удалось полностью ликвидировать этого паразита благодаря программе по стерилизации самцов мух гамма-излучением, что делало невозможным дальнейшее размножение популяции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство сельского хозяйства США подтвердило случай заражения винтовым червем Нового Света в Техасе.

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