Заразилась от питона: из мозга женщины вытащили восьмисантиметрового червя

Это первый случай в истории, когда паразит поселился в теле человека.

В Австралии из мозга 64-летней женщины вытащили восьмисантиметровый круглый червь.

Об этом пишет "Yahoo! news".

Смущенные врачи провели МРТ 64-летней австралийской женщине после того, как у нее начались провалы в памяти. В частности, они заметили "нетипичное поражение" в передней части ее мозга.

Это был восьмисантиметровый круглый червь под названием "Ophidascaris robertsi", который, по словам исследователей, был обычным паразитом у кенгуру и ковровых питонов, но отнюдь не у людей.

"Это первый в мире случай заражения Ophidascaris у человека", — сказал Санджая Сенанаяке, эксперт по инфекционным заболеваниям.

Исследователи предполагают, что женщина заразилась после того, как искала съедобные кусты возле своего дома, которые, вероятно, были заражены выпавшими со змеиными фекалиями паразитическими личинками.

Паразит, который выглядел как "струновидная структура" на сканах мозга, был идентифицирован посредством тестирования ДНК.

"Женщина продемонстрировала терпение и мужество в этом процессе", — рассказали врачи.

Доктор Сенанаяке сказал, что аскариды Ophidascaris, как известно, заражают животных в других частях света, и, вероятно, другие случаи будут обнаружены уже в ближайшие годы.

Червь Ophidascaris robertsi

Напомним, стали известны новые подробности громкого скандала, произошедшего в Винницкой области. Там в теле пациентки обнаружен медицинский инструмент.

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