Зарплата $100 тысяч, путешествия и поиск лекарств: что известно о первой вакансии специалиста по похмелью

Открыта первая в мире вакансия главного похмельного офицера. У многих людей существуют свои лайфхаки, как быстро избавиться от похмелья. Впрочем, теперь австралийцы имеют шанс зарабатывать $8000 в месяц, путешествуя по миру в поисках лучшего лекарства.

Об этом пишет news.com.au.

Компания Alc-eze, выпускающая пищевую добавку от похмелья, объявляет конкурс на замещение первой в истории должности главного специалиста по похмелью.

Успешному кандидату будут платить $100 000 в год, пропорционально – или $8 000 в месяц, чтобы он путешествовал по миру, тестируя "уникальные" и "иногда дикие" средства от похмелья.

Удивительные средства от похмелья и городские легенды будут испытываться на Сицилии, в Пуэрто-Рико, Германии, Эстонии, Таиланде, Японии и Шотландии.

По словам Alc-eze, эта роль не для "слабых нервов", поскольку некоторые из средств включают в себя поедание сушеного бычьего пениса на Сицилии или ношение носков, пропитанных водкой, в постели в Эстонии.

"Мы, без сомнения, считаем, что имеем самое лучшее средство от похмелья на планете", – говорит соучредитель Alc-eze Энтони Тейлор. "Но для того, чтобы оставаться на вершине, мы всегда ищем пути совершенствования продукта или даже создания новых продуктов. Наш новый руководитель отдела борьбы с похмельем поможет нам найти мировые тенденции, которые мы сможем исследовать вместе с нашей научной командой, чтобы гарантировать, что наш продукт поможет предотвратить похмелье как можно большего количества людей. И хотя бычий пенис на завтрак может быть не лучшим решением, мы не оставим камня на камне".

Кандидаты должны иметь опыт употребления алкогольных напитков, быть старше 18 лет и иметь не менее 12 месяцев до истечения срока действия паспорта.

Успешный кандидат должен быть "открытой личностью, любить путешествовать и быть в курсе всех последних социальных тенденций", поскольку он будет документировать свой опыт в Интернете.

Поэтому эту роль претендует тот, кто комфортно чувствует себя перед камерой и знает, как сделать так, чтобы хакерство стало вирусным в социальных сетях.

Более 700 человек уже подали заявки на эту роль, и количество претендентов быстро растет с каждым днем. Жительница Сиднея Грейс Коркери – одна из сотен австралийцев, борющихся за эту должность. 23-летняя девушка, работающая координатором цифровых медиа в рекламном агентстве, говорит, что первое, что ее заинтересовало в этой роли – это количество путешествий.

"Я узнала об этом понаслышке... Кто-то, кого я знаю, работает на бренд, и я подумала, что мне понравится эта возможность. Большое внимание уделяется путешествиям. Это все оплачивается, и это делает эту роль действительно уникальной. Это как возможность, которая выпадает раз в жизни", — прокомментировала она.

Первоначальный двухмесячный пакет для избранного кандидата будет содержать пропорциональную зарплату в размере $100 тыс., полностью оплачиваемые международные путешествия, доступ к вечеринкам, годовой запас Alc-eze и должность C-Suite.

Новый главный исполнительный директор может получить бонус в размере $20 000, если обнаружит новый секретный ингредиент, который добавится к средству от похмелья Alc-eze.

Согласно новому исследованию Alc-eze, среднестатистический австралиец имеет 39 похмельных дней в году – более трех в месяц. Исследование также показало, что 36% австралийцев признались, что прибегают к крайностям, чтобы вылечить похмелье, в частности средствам дикорастущих продуктов и нетрадиционным способам.

Напомним, недавно на живописный остров искали работника с зарплатой $31000. Шотландский фонд дикой природы искал рейнджера на остров Ханда, где обитает одна из важнейших колоний морских птиц в Европе.

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