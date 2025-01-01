Застенчивый мужчина отрезал 4 пальца вместо того, чтобы сказать боссу, что хочет уволиться – фото

Научиться говорить "нет" кажется легко, но для некоторых людей это может быть труднее, чем покалечить себя на всю жизнь.

32-летний индиец отрезал себе пальцы во избежание необходимости продолжать работать компьютерным оператором в компании родственника.

Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина из Гуджарата инсценировал "несчастный случай", в результате которого остался без четырех пальцев на левой руке, чтобы не говорить своему боссу, что хочет уволиться с работы.

В начале декабря в прошлом году Маюр Тарапара явился в полицейский участок в своем родном городе Сурат, чтобы сообщить, что у него отсутствуют четыре пальца на левой руке. Он утверждал, что ехал на мотоцикле в дом друга, когда вдруг почувствовал головокружение и потерял сознание на обочине дороги. Когда он проснулся через 10 минут, пальцы были отрублены. Полиция поначалу считала, что пальцы мужчины украли для ритуалов черной магии, но расследование обнаружило огромные пробелы в рассказе Маюра.

Странное дело было зарегистрировано в полицейском участке Амроли в Сурате, а затем передано в городской отдел по борьбе с преступностью. Следователи начали проверять записи камер видеонаблюдения в районе, где, как утверждал потерпевший, он потерял сознание, а также опрашивать очевидцев, но практически ничего не подтвердилось. Маюр якобы припарковал свой мотоцикл у кольцевой дороги, а затем вернулся с раненой левой рукой. Кроме того, никто не видел, как он потерял сознание на обочине дороги. Под давлением полиции мужчина признался, что отрезал себе пальцы.

Маюр Тарапара

"Тарапара признался, что купил острый нож в магазине у Чар Раста в Синганпоре", — рассказал The Hindu представитель полиции. "Через четыре дня, в воскресенье вечером, он поехал на кольцевую дорогу Амроли и припарковал там свой мотоцикл. Около 10 вечера он отрезал себе четыре пальца ножом и перевязал веревкой у локтя, чтобы предотвратить кровотечение. Затем он положил нож и пальцы в пакет и выбросил его".

Маюр Тарапара неохотно рассказал следователям, что прибег к увечью, потому что не хотел больше работать в алмазной компании своего родственника. Он не хотел им об этом говорить, но отсутствие четырех пальцев сделало его непригодным для работы.

Полиции удалось найти пакет с тремя пальцами мужчины, но они все еще пытаются получить от него больше информации, чтобы сложить вместе эту странную историю.

"Он признался, что не хотел работать на алмазной фабрике и планировал отрубить себе четыре пальца, чтобы не работать", – сказал инспектор криминальной полиции. "Мы пытаемся извлечь из него больше информации".

Напомним, в Южной Африке в дом мужчины проник вор. Он запретил поймать его и разрешил бежать с награбленным.

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