Застенчивый мужчина отрезал 4 пальца вместо того, чтобы сказать боссу, что хочет уволиться – фото

Научиться говорить "нет" кажется легко, но для некоторых людей это может быть труднее, чем покалечить себя на всю жизнь.
32-летний индиец отрезал себе пальцы во избежание необходимости продолжать работать компьютерным оператором в компании родственника.
Об этом пишет Oddity Central.
Мужчина из Гуджарата инсценировал "несчастный случай", в результате которого остался без четырех пальцев на левой руке, чтобы не говорить своему боссу, что хочет уволиться с работы.
В начале декабря в прошлом году Маюр Тарапара явился в полицейский участок в своем родном городе Сурат, чтобы сообщить, что у него отсутствуют четыре пальца на левой руке. Он утверждал, что ехал на мотоцикле в дом друга, когда вдруг почувствовал головокружение и потерял сознание на обочине дороги. Когда он проснулся через 10 минут, пальцы были отрублены. Полиция поначалу считала, что пальцы мужчины украли для ритуалов черной магии, но расследование обнаружило огромные пробелы в рассказе Маюра.
Странное дело было зарегистрировано в полицейском участке Амроли в Сурате, а затем передано в городской отдел по борьбе с преступностью. Следователи начали проверять записи камер видеонаблюдения в районе, где, как утверждал потерпевший, он потерял сознание, а также опрашивать очевидцев, но практически ничего не подтвердилось. Маюр якобы припарковал свой мотоцикл у кольцевой дороги, а затем вернулся с раненой левой рукой. Кроме того, никто не видел, как он потерял сознание на обочине дороги. Под давлением полиции мужчина признался, что отрезал себе пальцы.
"Тарапара признался, что купил острый нож в магазине у Чар Раста в Синганпоре", — рассказал The Hindu представитель полиции. "Через четыре дня, в воскресенье вечером, он поехал на кольцевую дорогу Амроли и припарковал там свой мотоцикл. Около 10 вечера он отрезал себе четыре пальца ножом и перевязал веревкой у локтя, чтобы предотвратить кровотечение. Затем он положил нож и пальцы в пакет и выбросил его".
Маюр Тарапара неохотно рассказал следователям, что прибег к увечью, потому что не хотел больше работать в алмазной компании своего родственника. Он не хотел им об этом говорить, но отсутствие четырех пальцев сделало его непригодным для работы.
Полиции удалось найти пакет с тремя пальцами мужчины, но они все еще пытаются получить от него больше информации, чтобы сложить вместе эту странную историю.
"Он признался, что не хотел работать на алмазной фабрике и планировал отрубить себе четыре пальца, чтобы не работать", – сказал инспектор криминальной полиции. "Мы пытаемся извлечь из него больше информации".
Напомним, в Южной Африке в дом мужчины проник вор. Он запретил поймать его и разрешил бежать с награбленным.
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