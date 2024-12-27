Застукали с поличным: депутат закурила в парламенте во время обсуждения медицинской реформы – фото

Политик Кэти Хувинао из Боготы, Колумбия, прославилась на весь мир, когда ее застукали на курении во время сессии, посвященной обсуждению реформ системы здравоохранения.

Об этом пишет Daily Mail.

Камера была направлена на президента Палаты представителей Хайме Саламанку, который собирался дать слово Кэти, чтобы она обратилась к своим коллегам-законодателям во время заседания. В этот момент Хувинао вдыхала дым из желтого устройства для вейпинга. Поняв, что ее снимают, женщина выпустила дым и быстро спрятала вейп подальше от камеры.

Затем Саламанка обратился к конгрессвумен по фамилии, которая схватила микрофонную подставку и начала обращаться к своим коллегам.

Кэти Хувинао / Фото: скриншот с видео

Хувиано признала свою вину в том, что не соблюдала закон, запрещающий использование вейпов и электронных сигарет в помещениях.

"Я извиняюсь перед гражданами за то, что произошло на пленарном заседании", — написала обескураженная законодательница в социальной сети X. "Я не присоединюсь к плохому примеру, который сейчас доминирует в публичном дискурсе, и он не повторится. Будьте уверены, что сегодня я продолжу бороться в Палате представителей с теми же аргументами и той же строгостью, что и всегда".

Тем временем ее конкуренты поспешили наброситься на отсутствие здравомыслия в действиях Хувиано. "Уважаемая Кэти Хувинао, законопроект 2354 от 2024 года запрещает использование вейпов в закрытых помещениях, таких как офисы, бары, рестораны и общественный транспорт", — написал на X Эдуард Сармьенто. "Цель – защитить некурящих от влияния пары. Никакого дешевого морализаторства, но законы нужно соблюдать".

Густаво Боливар, возглавляющий агентство, выступающее за социальную интеграцию и примирение, высмеивал Хувинао за то, что она постоянно голосует против мер, способствующих развитию учреждений здравоохранения. "Мне безразлично, что она разрушает здоровье колумбийцев, когда мы обсуждаем вопросы здравоохранения, — сказал он. Если конгрессвумен Хувинао не заботится о разрушении своего здоровья в разгар дебатов о здравоохранении, то что она будет делать со здоровьем самых бедных колумбийцев?".

Напомним, в Николаевской области депутат украл зерно, имитируя ракетный удар РФ. Он нанес ущерб на сумму 23 миллиона гривен.

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