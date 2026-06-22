"Затерянный город" глубоко под водой: в Атлантическом океане нашли уникальную среду

Ученые нашли «затерянный город»

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Глубоко в Атлантическом океане, к западу от Срединно-Атлантического хребта, ученые обнаружили «Затерянный город». На вершине подводной горы, на глубине более 700 метров, с помощью дистанционно управляемых аппаратов исследователи зафиксировали замысловатый пейзаж из карбонатных башен и колонн кремового оттенка.

Больше об потерянном городе рассказали Science Alert.

Ученые нашли «Затерянный город» под водой

Высота колонн, найденных учеными под водой, достигает 60 метров. Это экосистема, не имеющая аналогов на планете. Ученые открыли это место недавно — в 2000 году. Сегодня эту локацию признали дольше всего действующим гидротермальным полем в мировом океане.

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По меньшей мере 120 тысяч лет мантия Земли, которая поднимается в этом регионе, вступает в химическую реакцию с морской водой. В результате этого процесса в океан выделяются водород, метан и другие газы.

В отличие от вулканических гидротермальных источников экосистема «Затерянного города» не зависит от тепла магмы. Кальцитовые трубы «Затерянного города» выделяют в 100 раз больше водорода и метана, чем вулканические гидротермальные источники, называемые «черными курильщиками».

Огромные размеры башен «Затерянного города» свидетельствуют о том, что поле остается активным гораздо дольше обычных гидротермальных источников. Самый высокий монолит назвали Посейдоном.

Местные углеводороды образовались не благодаря солнечному свету или углекислому газу из атмосферы, а в результате химических реакций на морском дне. Поскольку углеводороды являются основой жизни, ученые предполагают, что именно в такой среде миллиарды лет назад она и зародилась. Кроме того, такие процессы могут происходить и на других космических телах.

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«Это пример экосистемы, которая может быть активной на Энцеладе или спутнике Европы прямо сейчас. А может быть и на Марсе в прошлом», — говорил микробиолог Уильям Брейзелтон.

Несмотря на отсутствие кислорода и экстремальные условия, здесь бурлит жизнь. У источников с температурой воды до 40 °C живут уникальные микробы, множество улиток и ракообразных. Реже встречаются крабы, креветки, морские ежи и угри.

Фото 2: Нити бактерий, живущих на кальцитовом жерле в «Затерянном городе». (Университет Вашингтона/CC BY)

В 2024 году исследователи совершили прорыв, поскольку подняли с этого поля рекордный образец породы мантии — керн длиной 1268 метров. Ученые надеются, что он поможет понять условия возникновения первых организмов на Земле.

Рядом с главной башней расположен склон, где зафиксирована более слабая активность. Исследователи из Вашингтонского университета описали местные источники как такие, которые «плачут» жидкостью.

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В 2018 году стало известно, что Польша получила права на добычу полезных ископаемых в глубоководных районах вокруг «Затерянного города». Хотя непосредственно на территории экосистемы ценных ресурсов нет, разработка соседних участков может привести к катастрофе.

Ученые предостерегают: какие-либо выбросы от добычи легко испортят этот чувствительный биом. Поэтому эксперты призывают немедленно включить «Затерянный город» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город на Луне может появиться уже через 6 лет

Напомним, NASA представило масштабный трехэтапный план по строительству постоянной лунной базы размером с город вблизи южного полюса спутника, который планируется реализовать уже через шесть лет.

Администратор NASA Джаред Айзекман отметил, что в этом году запланировано три миссии, а США возвращаются на Луну через 54 года после Apollo-17, чтобы остаться навсегда.

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База будет работать на солнечной и ядерной энергии и послужит площадкой для научных исследований и подготовки к полетам на Марс, несмотря на экстремальные температурные колебания.

Уже этой осенью частная компания Джеффа Безоса Blue Origin профинансирует миссию по уменьшению рисков будущих высадок, доставив более 1000 фунтов груза, а также займется разработкой лунных вездеходов по контракту стоимостью до 270 миллионов долларов.

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