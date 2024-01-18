Затонувший мир: на дне океана обнаружили территорию, где могли жить до полумиллиона человек

В ходе исследования гидролокаторы на кораблях обнаружили высокие откосы, озера и извилистые русла рек.

Под водой у берегов Австралии группа археологов из Университета Гриффита в Квинсленде обнаружила следы бывших рек и озер, существовавших на поверхности 70 000 лет назад. На этой территории могло проживать от 50 до 500 тысяч человек.

Об этом исследовании ученых сообщает Live Science.

Открытие археологов связано с палеоконтинентом Сахула, объединявшим современную Австралию, Новую Гвинею и Тасманию.

Главный археолог и ведущий автор исследования Касих Норман утверждает, что этот обширный участок континентального шельфа образовывал переходный путь для миграции людей с Индонезии в Австралию.

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В ходе исследования гидролокаторы на кораблях обнаружили высокие откосы, озера и извилистые русла рек — все условия, благоприятные для обитания людей, которых на этой территории могло быть до полумиллиона.

По мнению ученых, изучение затонувших континентальных шельфов может стать ценным для понимания того, как человечество адаптировалось к изменениям климата и повышению уровня моря в прошлом.

Ученые надеются, что исследование подтолкнет к дальнейшему изучению археологических аспектов затонувших земель и применению полученных знаний для будущих вызовов климатических изменений.

Напомним, ранее на глубине 8900 метров в знаменитой Марианской впадине исследователи обнаружили новый вирус.

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