Завершение 17-месячного путешествия: стая слонов-звезд Сети с китайского заповедника вернулась домой

Стая состоит из 14 слонов.

Стая слонов из Китая, за перемещением которой уже 17 месяцев наблюдает чуть ли не весь мир, наконец возвращается домой. Своей путешествием они причинили неудобства сотням тысяч людей.

Обижены ли китайцы на слонов-кочевников, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 11 августа.

Слоны покинули родной заповедник в провинции Юньнань почти полтора года назад. С тех пор постоянно становились звездами соцсетей и новостей во всем мире: то они дружно купались в водоемах, то смешно спали целой стаей.

Также читайте В Китае беглый слон вернулся в заповедник после 500-километрового путешествия

За несколько месяцев семья из 14 азиатских слонов преодолела более полутысячи километров Китаем. По маршруту кочевников наблюдали 25 тысяч полицейских, привлекали дроны и спецтехнику. Животные спокойно, медленно заходили к поселкам и даже не боялись больших городов. Кроме того, успели изрядно напакостить людям: крушили дома, портили фермерам урожаи. Ущерб, по предварительным подсчетам, достиг миллиона долларов.

Впрочем, останавливать животных никто и не собирался. Дело в том, что слоны в Китае защищены законом, ведь находятся на грани вымирания.

"Некоторые фермеры говорили, что урожай, съеденный слонами можно вырастить в следующем году. Но если умрут эти животные, то других у нас не будет. Чтобы не мешать мигрирующим слонам, местные отменили привычные торжества, в частности, разжигание костра во время их традиционных праздников", — говорит представитель провинции Юньнань по защите слонов Вань Йонг.

Новости мира: самая популярная стая слонов из Китая возвращается домой

Теперь семья слонов-кочевников взяла курс в провинцию Юньнань: домой им залишрилося несколько сотен километров. Чтобы они безопасно добрались по назначению и никому не навредили, пришлось эвакуировать до 150 тысяч человек. Чтобы животные не сбились с маршрута, их приманивали вкусностями и направляли с помощью электрических заборов

Между тем ученые ломают голову: почему именно животные отправились в такое путешествие. Одни предполагают, что их просто повел за собой неопытный вожак, другие — что слоны искали новую среду обитания.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку