Зависима от хирургии модель с "самой толстой вагиной в мире" увеличила ягодицы до 147 см — фото, видео

Зависима от хирургии модель, утверждающая, что у нее "самая толстая вагина в мире", похвасталась "новыми" 147-сантиметровыми ягодицами.

26-летняя мексиканка Мария Магдалина хорошо известна своей сильно измененной внешностью после того, как потратила 100 000 долларов на различные пластические операции, в частности бразильскую подтяжку ягодиц, пластику груди, инъекции губ, виниры, пластику носа и даже бровей.

Мария Магдалина / Фото: instagram.com/1800leavemaryalone

Теперь девушка снова появилась в Instagram, чтобы выставить напоказ свои новые ягодицы. Она разместила в Сети откровенное видео, где тверкает.

Интересно, что блогерша отключила возможность комментировать эту публикацию. Вероятно, из-за критики пользователей.

Модель мексиканского происхождения, живущая в Торонто, Канада, утверждает, что имеет самую толстую вагину в мире, и в последние несколько лет она делала процедуры, чтобы достичь желаемого вида "надувной куклы".

Ранее в этом году она показала своим подписчикам, что один из грудных имплантатов лопнул. После этого она заявила, что "возвращается к естественному виду".

Напомним, две женщины публично пытались соблазнить мужчину, который собирался жениться на их сестре. Одна из них подтверкала, сидя на женихе. Если он возбудится – свадьба отменяется.

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