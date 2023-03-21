Зависима от пластики модель шокировала, как лопнул ее огромный грудной имплант (фото, видео)

Модель мексиканского происхождения Мария Магдалина – одна из женщин в мире, совершившая наибольшее количество пластических операций.

Звезда Сети, настоящее имя которой Дениз, увеличила до огромного размера грудь и ягодицы.

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Также Мэри прибегла к подтяжке бровей, липосакции, множественным операциям на носу и даже лабиопластике – пластике половых губ.

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Фото: instagram.com/marysebastianpickles

Блогер признает, что зависима от хирургии. Теперь ее ждет еще ряд операций, поскольку она хочет вернуть естественную красоту.

А все началось с того, как один из ее грудных имплантатов лопнул.

Соответствующими фото она поделилась в своем Instagram.

Фото: instagram.com/kingsebastianpickles

После инцидента Мэри уменьшила грудь. Она призналась, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

"Моя спина чувствует себя потрясающе. Одежда сидит нереально, и когда я говорю с людьми, они не просто пялятся на мою грудь. Моя цель — смягчить вид настолько, чтобы, когда я буду разговаривать, люди видели меня, а не мои операции", – поделилась она.

Фото: instagram.com/1800leavemaryalone

Далее Магдалина собирается растворить филлеры в губах и щеках. Также модель хочет уменьшить ягодицы.

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30-летняя девушка признала, что ее опасное пристрастие к пластической хирургии почти убило ее, а также разорило ее финансово.

Так, бывшая стриптизерша стала известна в 2018 году после того, как прошла незаконную процедуру по созданию "самой толстой вагины в мире". Несмотря на то, что операция принесла ей место в Книге рекордов, она едва не убила ее.

"Я чуть не умерла во время процедуры. Мне пришлось сделать два переливания крови. Врач сказал, что я теряю так много крови и сильно бледнею. Он думал, что я умру", — передает слова блогера dailymail.co.uk.

Напомним, украинка Анастасия Покрещук похвасталась "самыми большими в мире скулами". Она отметила, что, несмотря на критику, ей нравится ее внешний вид.

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