"Зависимая" девушка выпивает ежедневно по два литра газировки: как это повлияло на ее организм (видео)

Любительница газированных напитков смутила людей, рассказав, что ежедневно выпивает два литра, и утверждает, что ее трясет и бросает в пот без любимого напитка.

Пользователь TikTok Наташа безнадежно привыкла к Pepsi Max. Это первый напиток, который она употребляет утром. Его она пьет почти так же, как "дышит кислородом".

По словам девушки, она даже страдает физическими побочными эффектами, когда не принимает дозу пепси, и ей становится очень плохо, если она проведет без глотка всего 24 часа.

В клипе, собравшем более 1,3 миллиона просмотров, 20-летняя девушка рассказала, что к тому времени, когда она пошла в шестой класс, она уже привыкла к безалкогольному напитку, принося с собой четыре литра жидкости без сахара.

"Когда я училась в шестом классе, я занималась этим, и люди думали, что я такая странная. Я приносила на занятие двухлитровую бутылку пепси и просто пила. Не было ни дня, чтобы я ходила в школу без бутылки Pepsi Max. Если никто не покупает этот напиток – я мертва".

Выражая свою вечную любовь к напитку, Наташа поделилась: "Я выпиваю не менее двух литров ежедневно в течение двух лет. Я не шучу и не утрирую. Если ты знаешь меня в реальной жизни, то знай, что это правда. Я еще даже не сходила в туалет, но пью стакан. Я пью так, будто дышу кислородом — отвратительно. Меня трясет и я потею... У меня появляется очень сильная мигрень, если я не выпью пепси в течение 24 часов. Это должно быть тревожным звонком, но это не так".

Напомним, девушки бросают своих бойфрендов, испытав теорию "апельсиновой кожуры". Это "открывает" им глаза.

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