Зависимая от еды 136-килограммовая женщина поразила похудением, но получила новую зависимость (фото)

Многодетная мама избавилась от привычки переедать и потеряла 20% веса, однако у нее произошел неожиданный побочный эффект.

В США мама троих детей Уитни Пеппер весила 136 кг, прежде чем отказаться от привычки переедать. Однако после невероятного похудения зависимость женщины перешла на кое-что дороже.

Об этом сообщает Daily Star.

32-летняя косметолог, страдавшая ожирением, лишилась своей пищевой зависимости, однако перенесла ее на навязчивые покупки одежды. Таким образом Уитни потратила ошеломительные 2000 дол. за два месяца.

Наибольший вес Пеппера составил 136 кг. Женщина регулярно употребляла пищу на вынос и блюда с сахаром.

Но в октябре 2021 года мама троих детей твердо решила, что с нее хватит, после того как ее когда-то мешковатая удобная одежда начала обтягивать.

Фото: Уитни Пеппер

Уитни лишилась привычки переедать и потеряла 20% веса, однако у нее произошел неожиданный побочный эффект. Женщина рассказала, что "переносит" одну зависимость на другую, и компульсивно принялась делать покупки.

"Я некоторое время чувствовала зависимость от такого переноса, пока не поняла, что делаю. За два месяца я потратила около 2000 долларов на одежду, обувь и аксессуары. Я продала свою старую одежду, которая мне не подходила, и пожертвовала бы другую", – поделилась косметолог.

Фото: Уитни Пеппер

Уитни похудела на 27 кг, соблюдая диету с низким содержанием углеводов. Она также в апреле 2022 года прошла процедуру, во время которой женщине удалили 80% желудка.

"Я похудела на 60 фунтов за шесть месяцев, просто употребляя продукты с низким содержанием углеводов, и на тот момент я доказала себе, что я в этом надолго. Я знала, что если я продолжу идти по этому пути, у меня возникнут более серьезные проблемы. Мне удалили желудок, чтобы контролировать порции", – рассказала Пеппер.

После операции она похудела еще на 6 кг и принялась тренироваться пять дней в неделю.

"Я ела все, что содержит белки, много курицы-гриль, рыбы, креветок и бифштексов. Много зеленых овощей и протеиновых коктейлей в течение дня. Я полностью потеряла весь вес, который хотела, теперь я тренируюсь, чтобы поддерживать потерю веса", – рассказала Уитни.

До похудения она носила размер XXXL и размер брюк от 24 до 26 (по меркам США). Теперь у женщины американский размер брюк два, а на верх она одевает что-то между очень маленьким и просто маленьким.

Фото: Уитни Пеппер

Хотя Уитни испытывает непреодолимое желание сбросить вес, у нее все еще бывают дни, когда ей не хватает силы духа.

"В некоторые дни вы просыпаетесь, и у вас нет этого огня по поводу потери веса. Если вы будете придерживаться этого достаточно долго и делать снимки раз в неделю, вам будет на что оглядываться, поскольку весы не отражают вашего тяжелого труда", — отметила Пеппер.

Напомним, чтобы быстро похудеть без диет, жительница Великобритании решилась на дешевую операцию в Турции по уменьшению желудка. Впоследствии у женщины обнаружили сложную инфекцию, превратившую внутренние органы в "бетон".

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