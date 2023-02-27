Завозил экстази из Европы: наркодилер сделал пластическую операцию, чтобы выглядеть как кореец

За три месяца мужчину удалось поймать в Банконге.

Чтобы избежать уголовной ответственности, тайский наркодилер несколько раз делал пластические операции на лице. Посредством них он хотел выглядеть как кореец.

Об этом пишет BBC News Украина.

Известно, что мужчина сменил имя из Сеонга Жимина на Сагарата Савангьенга.

Несмотря на это, преступнику не удалось уйти от ответственности. Его поймали в жилом комплексе в Бангкоке.

Мужчину разыскивали три месяца. По данным правоохранителей, от собственного лица подозреваемого "ничего не осталось".

Свидетели описали преступника как "привлекательного корейского мужчину". В полиции отметили, что таким образом мужчина планировал переехать в Южную Корею.

Также читайте Польша отправит Украине еще 10 Leopard и еще 60 своих танков: названы строки

"Хочу начать новую жизнь. Тоскливо мне в Таиланде", — заявил он.

Полиция обвиняет задержанного в нелегальном ввозе наркотиков. Мужчину ранее задерживали уже трижды. Один раз – за нападение, но при этом у него нашли 290 таблеток экстази и 2 кг наркотиков в жидкой форме.

Глава полиции Бангкока назвал Сагарата Савангьенга "одной из главных причин эпидемии экстази в Бангкоке".

"В свои 25 лет он является настоящим наркобароном, который завозит экстази из Европы", — заявил шеф полиции, заверив, что расследование будет продолжаться и может привести в другие страны.

Задержанный в видеопоказах заявил, что получал экстази преимущественно из Нидерландов, но не знает ни одного имени конкретных лиц, с которыми он имел дело.

Напомним, что монахи буддийского храма в провинции Таиланда Пхетчабун не прошли тест на наркотики, после чего их отстранили от служений. После этого в монастыре не осталось ни одного монаха.

Читайте также: