Зеленский чуть не потерял телефон во время визита в Германию — Bild (фото)

Немецкий офицер полиции был вынужден бежать к машине и забрать смартфон, когда президент уже сидел в вертолете.

Президент Владимир Зеленский чуть не потерял свой мобильный телефон во время визита в Германию.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Фотокорреспондент Bild Фабиан Мацерат рассказал, что Зеленский сидел на заднем сиденье автомобиля с мобильным телефоном, подключенным к Power Bank. Президент оставил телефон на зарядке и отправился на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Телефон президента тоже нужно заряжать / Фото: The Bild

"Вот здесь и произошло. После встречи с Шольцом Зеленский сел в вертолет. Дверь уже была закрыта, все готово к вылету. Тогда он понял: ой, мобильный телефон все еще в машине!" — пишут в издании.

Офицер Федерального управления криминальной полиции побежал к машине и забрал смартфон и Power Bank президента, вернув их Зеленскому.

Немецкий офицер спешит вернуть президенту телефон и Power Bank / Фото: The Bild

В ответ Владимир Зеленский поблагодарил их и улыбнулся.

Вертолет уже был готов к полету / Фото: The Bild

Напомним, что президент Зеленский посетил Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

В частности, Зеленский и Шольц пообщались с украинскими воинами, обучающимися в Бундесвере.

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