Зеленский чуть не потерял телефон во время визита в Германию — Bild (фото)

Немецкий офицер полиции был вынужден бежать к машине и забрать смартфон, когда президент уже сидел в вертолете.
Президент Владимир Зеленский чуть не потерял свой мобильный телефон во время визита в Германию.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Фотокорреспондент Bild Фабиан Мацерат рассказал, что Зеленский сидел на заднем сиденье автомобиля с мобильным телефоном, подключенным к Power Bank. Президент оставил телефон на зарядке и отправился на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Вот здесь и произошло. После встречи с Шольцом Зеленский сел в вертолет. Дверь уже была закрыта, все готово к вылету. Тогда он понял: ой, мобильный телефон все еще в машине!" — пишут в издании.
Офицер Федерального управления криминальной полиции побежал к машине и забрал смартфон и Power Bank президента, вернув их Зеленскому.
В ответ Владимир Зеленский поблагодарил их и улыбнулся.
Напомним, что президент Зеленский посетил Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
В частности, Зеленский и Шольц пообщались с украинскими воинами, обучающимися в Бундесвере.
Во время выступления главы государства в городе Аахен внезапно пала награда премии Карла Великого.
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