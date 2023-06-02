Зеленский о контрнаступлении: "Главное – чтобы это увидела и почувствовала Россия"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложно сказать, как граждане увидят контрнаступление, но главное – чтобы его увидела и ощутила Россия.

Об этом глава государства сказал на совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции 2 июня.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное – чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что результатом контрнаступления станет деоккупация украинских территорий.

Президент добавил – когда украинские войска начнут освобождать территории государства от российских захватчиков, тогда граждане поймут, что контрнаступление уже происходит.

Что известно о предстоящем контрнаступлении

Украинское военно-политическое командование неоднократно заявляло, что планы по контрнаступлению и его началу держатся в строжайшей тайне, с которой знаком ограниченный круг лиц. Так, в одном из последних интервью секретарь СНБО Алексей Данилов не стал называть каких-либо конкретных дат контрнаступления, сказав, что оно может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". Данилов отметил, что все начнется тогда, когда командиры решат, что "мы можем получить лучший результат на этом этапе войны".

По оценкам экспертов, российская армия активизировалась и усилила ракетные удары и атаки дронами по Украине, чтобы ослабить ее перед контрнаступлением ВСУ. Однако это вряд ли удастся врагу.

ВСУ достаточно подготовлены для успешного контрнаступления, считает экс-директор ЦРУ генерал Девид Петреус. Он объяснил, что украинские силы хорошо дисциплинированы, у них эффективное командование и современное оружие, чего нет у противника.

Американский сенатор Линдси Грэм после недавнего визита в Киев предположил, что контрнаступление может начаться относительно скоро. Он также подчеркнул, что план контрнаступления Украины "поражает", и после его начала россиян ждет "грубое пробуждение".

По оценкам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, решающую роль в украинском контрнаступлении играют современные танки, которые обеспечат огневую мощь и силу.

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