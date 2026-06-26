"Зеленые" магазины АТБ: что это за формат и почему их почти никто не видел

Чем отличаются зеленые АТБ / © YouTube

Реклама

Эти торговые точки существенно отличались от классических супермаркетов и имели свою концепцию развития. Впрочем, массового распространения формат так и не получил.

Что такое «зеленые» АТБ и чем они отличались

Экспериментальные магазины получили название АТБ Express. Именно из-за характерного оформления фасадов в зеленых оттенках их стали называть «зелеными» АТБ.

Главная идея нового формата заключалась в создании магазина «возле дома», где покупатель может быстро приобрести необходимые товары без длинных очередей и лишних затрат времени.

Реклама

В отличие от классических супермаркетов, в таких точках планировалось внедрять расширенный сервис:

собственную выпечку;

кофейные зоны;

свежие продукты, включая мясо и овощи;

дополнительные удобства формата «быстрых покупок».

Фактически это должен был быть гибрид дискаунтера и современного городского магазина.

Где работали «зеленые» магазины АТБ

Первые экспериментальные точки открыли приблизительно в 2018 году в нескольких городах Украины, в частности в Днепре и Запорожье.

Важно, что таких магазинов было очень мало — фактически несколько единиц. Поэтому большинство украинцев никогда их не видели, хотя сеть АТБ представлена в тысячах локаций по всей стране.

Реклама

Ограниченное количество стало одной из причин, почему формат не приобрел популярность среди покупателей.

Почему формат не стал массовым

Несмотря на интересную концепцию, АТБ Express не получил масштабного развития.

Среди ключевых причин:

высокие затраты на изменение формата магазинов;

отсутствие необходимости дублировать сервисы, которые впоследствии появились в обычных АТБ;

постепенное внедрение кофейных зон и выпечки в стандартных супермаркетах;

ограниченный пилотный запуск без дальнейшего расширения.

Со временем стало ясно, что новые элементы можно интегрировать в уже существующую сеть без создания отдельного формата.

Реклама

Что произошло с «зелеными» АТБ сейчас

По состоянию на сегодняшний день экспериментальный формат фактически не развивается. Компания сфокусировалась на двух основных типах магазинов — классических «синих» и модернизированных «черных» АТБ.

Некоторые идеи «зеленого» формата, впрочем, не исчезли полностью — их постепенно интегрировали в стандартные супермаркеты сети.

FAQ

Что такое «зеленые» АТБ?

«Зеленые» АТБ — экспериментальный формат магазинов АТБ Express, который тестировали в Украине как концепцию «магазина у дома» с расширенным сервисом.

Реклама

Почему в Украине мало «зеленых» магазинов АТБ?

Их было открыто только несколько в рамках эксперимента, и формат не получил дальнейшего масштабирования, поэтому большинство украинцев их не встречали.

Новости партнеров