Земля погрузится в полную тьму: путешественник во времени назвал дату глобального блекаута

Реклама

Человек, утверждающий, что прибыл к нашему времени с 2582 года, сделал потрясающее предсказание. По его словам, уже в ближайшее время на Земле произойдет масштабное отключение электроэнергии, которое продлится трое суток.

Об этом пишет Daily Star.

В стремительно распространяемом сетью TikTok видеоролике самопровозглашенный путешественник во времени заявляет, что наша планета погрузится в полную тьму на 72 часа. Он призывает зрителей начать подготовку к этому событию уже сейчас во избежание хаоса.

Реклама

«Поверите или нет, но это действительно произойдет 6 июня 2026 года. Начиная с 00:00 UTC 6 июня 2026 года, Земля погрузится в трехдневную тьму», — утверждает автор видео.

Блогер, собравший более 630 тысяч подписчиков и миллионы лайков, отмечает, что это отключение спровоцирует панику по всей планете.

Путешественник во времени дает ряд необычных и пугающих инструкций, которых человечество должно соблюдать в течение этих трех дней. В частности, он предостерегает от использования любых современных технологий.

«Не смотрите на небо, на свет, исходящий от пирамид. Не используй

Реклама

овывайте никаких искусственных источников освещения, кроме свечей», — предупреждает он.

Он также подчеркивает необходимость оставаться дома в течение всего периода блекаута. На вопрос подписчиков о загадочном «свете от пирамид» и его последствиях, создатель контента обещает предоставить больше информации впоследствии, чтобы «развеять все сомнения».

Как отреагировали в Сети

Видео собрало сотни тысяч просмотров и тысяч комментариев. Мнения аудитории разделились. Некоторые воспринимают угрозу серьезно, опасаясь неизвестного.

«Пожалуйста, скажите, что это неправда. Я боюсь тьмы, а у нас нет свечей. Можно ли использовать телевизоры и телефоны? — спрашивает один из испуганных пользователей.

Реклама

Остальные же относятся к таким заявлениям с откровенной иронией. Скептики напоминают, что подобные «пророчества» появлялись и раньше, но никогда не сбывались.

«Честно говоря, я внес это в свой календарь в телефоне, посвященный апокалипсису, НО я очень скептически к этому отношусь», — пишет один из комментаторов.

Более внимательные пользователи отмечают, что блоггер уже неоднократно публиковал неоправдавшиеся прогнозы, после чего просто удалял неудачные видео.

Напомним, ранее гипнотерапевт Николас Ауджула, известный прогнозами о пандемии, обнародовал видение на 2026 год. Он предсказывает миру политические потрясения и природные катастрофы. Среди его прогнозов на 2026 год — мощные землетрясения и извержения вулканов в Тихоокеанском регионе, Азии, Турции и Греции, а также появление загадочной болезни. В политике Ауджула видит успех Найджела Фаража и символическое падение Трампа с самолета, что будет означать его упадок. Также экстрасенс ожидает контакта с инопланетянами, судебные тяжбы о клевете в Голливуде, активное распространение ШИ-фильмов и очередной скандал вокруг принца Гарри.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.