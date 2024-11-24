Земля потеряет спутник-"минимесяц": ученые прогнозируют его возвращение через 30 лет

Астероид, который последние два месяца вращался вокруг Земли, может быть обломком нашего естественного спутника. Ученые предполагают, что объект под названием 2024 PT5, вероятно, образовался в результате столкновения другого астероида с Луной, что привело к образованию кратера.

Детальнее рассказали в Associated Press.

Этот астероид, названный "минимесяцем", покинет орбиту Земли 25 ноября 2024 года и перейдет под влияние гравитации Солнца, находясь на расстоянии 3,5 миллиона километров от нашей планеты. В январе 2025 года он снова приблизится к Земле, на этот раз на 1,8 миллиона километров, но останется на безопасном расстоянии, прежде чем отправиться дальше Солнечной системой. Ожидается, что астероид вернется к Земле только в 2055 году.

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NASA планирует исследовать этот объект с помощью радаров, ведь он имеет важное научное значение. За астероидом будут наблюдать испанские астрофизики Рауль и Карлос де ла Фуэнте Маркос, которые уже провели ряд наблюдений с помощью телескопов на Канарских островах.

Астероид впервые был зафиксирован в августе этого года. Под влиянием земного тяготения в сентябре он начал вращаться вокруг Земли, двигаясь по подковообразной траектории. В следующем году, когда объект снова приблизится к нашей планете, его скорость будет слишком велика, чтобы он смог задержаться на земной орбите.

Напомним, что 2 августа 2027 года произойдет самое длительное полное солнечное затмение ХХІ века, которое продлится 6 минут и 23 секунды.

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