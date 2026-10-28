«Зесеушний» или «ЗСУшний»: как писать сложные слова из Радиодиктанта 2026

Сложные слова из Радиодиктанта 2026

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Традиционно ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября, украинцы со всего мира вчера приняли участие в написании Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Автором текста этого года под названием «Лист, який не закінчується» стал украинский писатель и ветеран Артур Дронь. Разбираем, какие наиболее распространенные ошибки можно было допустить в этом тексте.

Об этом пишет «Фокус».

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Ошибки в радиодиктанте 2026: как писать «хоч-не-хоч» и «зеесушний»

За прочтение диктанта отвечали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и волонтер и артистка Даша Астафьева. Украинцы в Сети после написания диктанта отметили, что прочтение было замечательным.

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В частности, текст был средним по сложности. Но возникло несколько моментов, которые порождали сомнения в голове во время написания.

В тексте попалось немало пунктуационных вызовов, а также была специфическая лексика, в частности термины военной тематики типа «блокпост», «ЗСУшна» или «держкордон».

Следует отметить, что написание определенных слов из диктанта напрямую зависит от более широкого контекста. Правильную версию диктанта опубликуют уже завтра, 29 октября, чтобы каждый мог проверить свою работу.

Сложные слова из Радиодиктанта-2026

«Направду» — пишется вместе и обычно не требует выделения запятыми с обеих сторон.

«Пів хвилини» — пишется отдельно согласно новому правописанию.

«Блокпости» — пишется вместе.

«Держкордон» — пишется вместе, относится к категории сложносокращенных слов.

«Різьбяр» — пишется без апострофа.

«Гіперсильно» — пишется вместе, потому что префиксы с прилагательными и наречиями соединяются без дефиса.

«Хоч-не-хоч» — пишется с двумя дефисами.

«Впівсили» — пишется вместе, наречие.

«Слововживання» — пишется вместе, потому что образовано от подрядного словосочетания «вживання слів».

«Часопростір» — пишется вместе как сложное существительное со связующим гласным.

«Деколи» — пишется вместе, наречие.

«Довго-довго» — пишется вместе, потому что это наречие, в котором повторяется то же слово или его корень для усиления значения.

«Непідвладна» — пишется вместе, потому что прилагательное с префиксом не пишется вместе, если он образует новое понятие или признак, и в предложении нет противопоставления или усилительных слов. Также пишется вместе, если это сказуемое. Например: «Мова (подлежащее) непідвладна (сказуемое) часопростору (дополнение)».

Пунктуация в диктанте станет известна 29 октября в 11:00, когда опубликуют полный текст. Украинцы писали, что столкнулись со многими вопросами о том, ставить в тексте тире, двоеточие или запятую.

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«Зеесушний» или «ЗСУшний»: украинцы определяют в Threads

Больше всего вопросов вызвал такой отрывок диктанта:

«(…) розстібнути зеесушного/ЗСУшного спальника в бліндажі».

Украинцы не поняли, как написать слово, происходящее от аббревиатуры «ЗСУ». Многие присоединились к обсуждению в соцсетях.

В книге Артура Дроня можно встретить «ЗСУшний». Даже учители украинского языка сообщили, что усомнились в написании слова.

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«Зеесушна» — пишется как расшифровка аббревиатуры по буквам — «зе», «эс», «у». Пример: ОУН — оуновский. Однако написание слова может быть и «ЗСУшний», если именно такой вариант употребил автор.

В Сети также есть объяснение, что если прилагательное образуется от аббревиатуры с помощью стандартных суффиксов -ск-, -овск-, -н- и т.д., вся основа пишется строчными буквами вместе: оуновский, натовский ооновский.

Но есть и другой вариант: если суффикс является разговорным, сленговым или стилистически маркированным, то основная аббревиатура сохраняет прописные буквы, а суффикс добавляется через дефис:

ЗСУ — ЗСУшний.

ТрО — ТрОшний.

СБУ — СБУшний.

Окончательный вариант узнаем 29 октября.

Еще до диктанта украинцы успели поругаться в Threads

Напомним, объявление чтецов Радиодиктанта национального единства 2026 года — учителя Артура Пройдакова и певицы и волонтерки Даши Астафьевой — вызвало бурную дискуссию в соцсети Threads.

Общество традиционно разделилось на два лагеря: одни украинцы возмущались из-за прошлого артистки, а другие считали такой выбор вполне уместным.

Сторонники кандидатуры Астафьевой отметили ее современную проукраинскую позицию, значительный волонтерский вклад с начала полномасштабной войны, приятную дикцию и популяризацию украинской литературы в собственном приложении с аудиокнигами UnderBooks. По их мнению, люди способны меняться, а ее опыт и голос отлично подходят для этого события.

В то же время противники выражали сомнения относительно того, должен ли человек без педагогического образования читать образовательный диктант, или же вспоминают старые события из ее биографии. Несмотря на споры, многие пользователи призывали сосредоточиться на значении самого события и дать возможность артистке проявить себя.

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