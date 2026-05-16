Зевота оказалась заразной еще до рождения: УЗИ зафиксировало невероятную реакцию младенца

Зевота беременной мамы передается ребенку в утробе / © WikiLeaks

Зевота – это универсальный феномен среди позвоночных и невероятно заразное действие. Даже просто читая этот текст, вы, вероятно, уже испытываете желание зевнуть . До этого считалось, что способность «заражаться» этой социальной привычкой формируется после появления на свет, однако новые данные переворачивают эти представления.

О том, как малыши в утробе матери перенимают привычку зевать, сообщает научное издание ScienceAlert со ссылкой на исследование команды из Пармского университета в Италии.

Как проходил эксперимент

В уникальном эксперименте приняли участие 38 женщин от 18 до 45 лет, которые находились на третьем триместре здоровой беременности (от 28 до 32 недель).

Матери сидели в тихой комнате и смотрели на экран, в то время как их лица записывали на видео, а за поведением плода наблюдали с помощью аппарата УЗИ. Сначала женщинам показывали нейтральные пейзажи, чтобы зафиксировать базовое состояние покоя. Потом им включали три разных видео: на одном люди откровенно зевали, на другом просто открывали и закрывали рот, а на третьем демонстрировались нейтральные лица. Чтобы избежать предвзятости, записи анализировали ассистенты, не знавшие, какое именно видео в тот момент смотрела мать.

Синхронизация матери и ребенка

Результаты оказались поразительными. Большинство матерей зевнули по крайней мере один раз во время просмотра соответствующего видео, и в 18 случаях это спровоцировало зевоту у младенцев в утробе.

В половине всех сеансов по видео зеванию матери и плоды делали это совершенно синхронно. В 33% случаев никто из них не зевнул. Лишь в 14% случаев женщина зевала сама, а младенец без матери делал это всего в 3% случаев. Исследователи также заметили интересную закономерность: матери, которые зевали чаще, имели младенцев, которые делали это чаще. Во время контрольных видео (где люди не зевали) в 80% случаев никакой реакции от матерей и детей не последовало.

Почему это происходит

До сих пор главной гипотезой остается то, что мы зеваем, чтобы охладить наш мозг. Но почему это так заразно?

Ученые предполагают, что в случае беременных женщин и их нерожденных детей механизм передачи выходит за пределы обычного визуального отражения, ведь плод не видит лица матери. Авторы исследования считают, что это своеобразная внутриутробная физиологическая «инфекция», основанная на телесных реакциях матери. Хотя точный физиологический путь этой передачи еще предстоит выяснить (для этого требуются более широкие исследования), открытие доказывает, что крепкая связь между матерью и ребенком формируется на более ранних этапах развития.

