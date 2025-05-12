«Згідний» чи «згодний» языковед разъяснил употребление схожих слов

«Згідний» чи «згодний»

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Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко четко разъяснил разницу между словами «згідний» та «згодний», часто вызывающим путаницу.

Как отметил Авраменко в своем видеообъяснении, оба слова есть в украинском языке, но используются в разных контекстах.

Выражение согласия

Когда речь идет о выражении своего согласия с чьим-то мнением, предложением или решением, оба варианта — «згОдний» і «згІдний»— правильны.

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Например: Я згОдний з вашою пропозицією.» «Я згІдний піти на прогулянку.» «Батько згодний (або згІдний ) віддати свою доньку за Андрія.» (Пример Александра Авраменко)



Эта взаимозаменяемость в значении «даю согласие» подтверждается современными словарями украинского языка, в частности, «Словарем украинского языка» в 11 томах (СУМ-11) и «Украинским правописанием».

Выражение соответствия

Когда слово указывает на соответствие почему-то, на то, что что-то согласовано с чем-то другим (например, с документом, правилом, оригиналом), следует употреблять формы с буквой «i» — «згІдний», «згІдна», «згІдне».

Например: «Копія згІдна з оригіналом.» «Його дії були згІдні з інструкцією.» «Звіт згІдний з попередніми даними.»



Это значение также четко зафиксировано в лексикографических источниках, где «згідний» трактуется как «який відповідає чому-небудь; узгоджений з чимсь».

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Выражение солидарности

Формы «згОдний» і «згОдна», по словам Авраменко , используются для выражения солидарности, единомыслия с кем-то, когда человек разделяет чье-то мнение или позицию.

Например: «Я цілком згОдний з друзями в цьому питанні» «Вона була згОдна з кожним його словом.»



Хотя значение солидарности тесно связано со значением согласия, Авраменко делает акцент на том, что именно формы «о» лучше передают оттенок общего мнения.

Итак,

ЗгОдний, згОдна, згОдні употребляются, когда вы даете согласие (наряду с «згОдний») или выражаете солидарность с кем-то.

ЗгІдний, згІдна, згІдне употребляются, когда речь идет о соответствии почему-либо. Также используются для выражения согласия (наряду с «згОдний»).