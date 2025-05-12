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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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«Згідний» чи «згодний» языковед разъяснил употребление схожих слов

Говорим по-украински правильно: «согласен» или «согласен»

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
«Згідний» чи «згодний»

«Згідний» чи «згодний»

Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко четко разъяснил разницу между словами «згідний» та «згодний», часто вызывающим путаницу.

Как отметил Авраменко в своем видеообъяснении, оба слова есть в украинском языке, но используются в разных контекстах.

Выражение согласия

Когда речь идет о выражении своего согласия с чьим-то мнением, предложением или решением, оба варианта — «згОдний» і «згІдний»— правильны.

  • Например:

    • Я згОдний з вашою пропозицією.»

    • «Я згІдний піти на прогулянку.»

    • «Батько згодний (або згІдний) віддати свою доньку за Андрія.» (Пример Александра Авраменко)

Эта взаимозаменяемость в значении «даю согласие» подтверждается современными словарями украинского языка, в частности, «Словарем украинского языка» в 11 томах (СУМ-11) и «Украинским правописанием».

Выражение соответствия

Когда слово указывает на соответствие почему-то, на то, что что-то согласовано с чем-то другим (например, с документом, правилом, оригиналом), следует употреблять формы с буквой «i» — «згІдний», «згІдна», «згІдне».

  • Например:

    • «Копія згІдна з оригіналом.»

    • «Його дії були згІдні з інструкцією.»

    • «Звіт згІдний з попередніми даними.»

Это значение также четко зафиксировано в лексикографических источниках, где «згідний» трактуется как «який відповідає чому-небудь; узгоджений з чимсь».

Выражение солидарности

Формы «згОдний» і «згОдна», по словам Авраменко , используются для выражения солидарности, единомыслия с кем-то, когда человек разделяет чье-то мнение или позицию.

  • Например:

    • «Я цілком згОдний з друзями в цьому питанні»

    • «Вона була згОдна з кожним його словом.»

Хотя значение солидарности тесно связано со значением согласия, Авраменко делает акцент на том, что именно формы «о» лучше передают оттенок общего мнения.

Итак,

  • ЗгОдний, згОдна, згОдні употребляются, когда вы даете согласие (наряду с «згОдний») или выражаете солидарность с кем-то.

  • ЗгІдний, згІдна, згІдне употребляются, когда речь идет о соответствии почему-либо. Также используются для выражения согласия (наряду с «згОдний»).

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