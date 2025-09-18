Жадная женщина заставила страну остановить мегапроект на $5,3 млрд — фото

Реклама

В Китае жадная домовладелица на два года задержала железнодорожный проект стоимостью 38 миллиардов юаней ($5,3 млрд долларов), требуя заплатить миллионы долларов за скромный дом.

Об этом пишет Oddity Central.

В 2020 году Китай официально приступил к разработке амбициозного проекта высокоскоростной железной дороги, соединяющей провинции Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай. Подрядчики работали со ослепительной скоростью, и всего за несколько лет железная дорога протяженностью 163,54 км была почти завершена. Остался лишь упрямый «гвоздичный дом» в провинции Цзянсу, владелица которого отказывалась переезжать, пока ей не предложили абсурдную сумму денег. Все остальные владельцы в селе приняли предложение правительства переселиться, за исключением одной семьи, считавшей, что сможет продержаться и заставить власть заплатить свою высокую цену. Зайдя в тупик, местные власти построили железнодорожный мост с обеих сторон дома, фактически изолировав собственность.

Реклама

Скоростную железную дорогу должны были открыть в 2024 году, но из-за инцидента с домом официальное открытие пришлось отложить. Сначала владелица попросила 100 000 юаней ($14 000) за квадратный метр, но власти сказали, что цена намного выше, чем разрешено официальными нормами, но семье было безразлично. Напротив, чем больше они отказывались платить, тем более высокую цену просили. В какой-то момент они удвоили свои требования до 200 000 юаней ($28 000) за квадратный метр, что в сумме составило $14 миллионов за всю недвижимость.

Дом тети Чжан / © odditycentral.com

Тетя Чжан, известная как владелица «самого упрямого гвоздевого цеха в Цзянсу», думала, что сможет получить лучшую компенсацию, чем остальные ее односельчане, ибо знала, что правительство не откажется от проекта скоростной железной дороги, если на пути к его завершению будет стоять только ее собственность. Она рассматривала этот шанс как выпадающий раз в жизни, и отказалась от щедрого предложения местных властей — 5 миллионов юаней (700 000 долларов США) и три дома такого же размера, как и принадлежавший им ранее.

Хотя правительство не могло просто отказаться от проекта стоимостью 38 миллиардов юаней из-за одного жадного домовладельца, оно, безусловно, могло его задержать. На два года строительство скоростной железной дороги остановилось, но власти держали каналы связи с тетей Чжан открытыми, надеясь, что ситуацию удастся разрешить полюбовно. Тем временем фотографии и видео из дрона гвоздевого цеха попали в заголовки национальных газет, и в конце концов внимание СМИ стало для Чжан слишком большим. У нее развилась тяжелая форма неврастении, и она поняла, что больше не может жить в такой стрессовой среде.

Дом тети Чжан / © odditycentral.com

Китайские СМИ сообщили, что тетя Чжан наконец-то сдалась и объявила, что она и ее семья примут предложение правительства согласно официальным правилам, и таким образом самое упрямое здание в провинции Цзянсу больше не будет стоять на пути железнодорожного проекта стоимостью 38 миллиардов юаней.

Реклама

Напомним, жадный домовладелец, отказавшийся от переезда, теперь живет посреди автомагистрали.