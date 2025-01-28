Жадный домовладелец, отказавшийся от переезда, теперь живет посреди автомагистрали – фото

Китаец, отказавшийся от щедрого предложения правительства выкупить его собственность для строительства новой автомагистрали, теперь живет посреди этой дороги. Подобно тому, как в Боливии люди живут в "домах самоубийц" на краю крутой земляной скалы, этого мужчину окружает не пропасть, а огромная дорога.

Как сообщает Oddity Central, несколько лет назад, когда китайские власти постучали в его двери в Цзиньси, городку юго-западнее Шанхая, предложив купить его двухэтажный дом за немалые деньги и еще три объекта недвижимости, Хуан Пин решил сыграть на повышение, надеясь получить еще более выгодную сделку.

К сожалению, его ставка не оправдалась, поскольку правительство просто решило строить вокруг его собственности вместо того, чтобы удовлетворить его абсурдные требования. В конце концов все остальные владельцы недвижимости в этом районе продали свои земли правительству, оставив Хуана изолированным посреди шоссе, которое вскоре должны были открыть.

"Если бы я мог вернуть время назад, я бы согласился на условия сноса, которые они предложили..." – сказал Хуан китайским журналистам. "Сейчас мне кажется, что я проиграл большую ставку, и я немного сожалею об этом".

Человек живет посреди автомагистрали / Фото: x.com/IbraHasan_

Непокорному старику, живущему со своим 11-летним внуком, предложили 1,6 миллиона юаней ($220 700) и еще два объекта недвижимости, впоследствии предложение увеличили до трех объектов. Он отказался, надеясь получить еще лучшее предложение, но переоценил интерес китайских властей к своей собственности и в конце концов оказался владельцем "дома на гвоздях", знакового символа борьбы между упрямыми домовладельцами и китайским государством.

Хуан, которому приходится проходить через бетонную трубу, чтобы покинуть свой дом, изолированный посреди шоссе, проводит большую часть времени в центре Цзиньси, подальше от шума строительной площадки вокруг его дома, и возвращается туда только вечером, когда рабочие уходят. Но он опасается, что все станет еще хуже, когда весной откроют автостраду. Крыша его дома расположена на одном уровне с автомагистралью, и шум от проезжающего мимо транспорта будет невыносим.

Человек живет посреди автомагистрали / Фото: x.com/IbraHasan_

Сейчас гвозденный дом Хуана является причудливой туристической достопримечательностью из-за своего необычного расположения посреди автомагистрали, но все это внимание лишь напоминает старику о его плохом принятии решений.

Напомним, арендодатель шокирован, кто два года жил в его квартире. Все это время он не наведывался в дом и не подозревал, что там происходит.

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