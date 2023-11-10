Жадный мужчина во время свидания с любимой съел остатки пищи с чужого стола: "Это отвратительно"

Это озадачило как его избранницу, так и присутствующих в заведении.

Женщина была ошеломлена выходкой своего бойфренда, с которым она встречалась несколько месяцев во время обеда в пабе.

Об этом пишет Mirror.

Вместо того чтобы попросить меню, он решил, что просто съест остатки тостов и колбасок с неубранного стола незнакомца. Этого было достаточно, чтобы вызвать у многих людей стресс.

Женщина написала на форуме: "Я встречаюсь с мужчиной уже несколько месяцев. Вчера мы пошли в паб перекусить во время обеда. Когда мы пришли туда, стол рядом с нами еще не был убран, и там на тарелках осталось мало еды. Я спросила его, что он хочет съесть на обед, и он сказал, что просто съест остатки тостов и сосисок с неубранного стола".

Она подумала, что избранник шутит, и засмеялась. Но любимый действительно имел в виду это. Он взял два холодных тоста и немного сосисок и стал есть их без тарелки.

"Я сказала, что куплю ему обед, и ему не надо есть остатки! Он сказал, что терпеть не может выброшенную еду. Я заказала себе обед и съела его одна, потому что он уже сожрал остатки пищи ушедших людей. Честно говоря, я чувствовала себя очень неудобно, и это показалось мне очень непривлекательным", — добавила она.

Женщина отметила, что бойфренд никогда не делал этого раньше, но намекал на желание сделать это, когда они были в других заведениях. А на вопрос, не беспокоится ли он, что на остатках пищи может оказаться чья-то слюна, он ответил, что ему все равно.

Юзеры поделились своими мыслями в комментариях под сообщением:

О, черт возьми, это отвратительно

Фу, я бы его бросила

Честно говоря, я думал, что речь пойдет о том, как он съест твои остатки, но, боже мой, это действительно отвратительно!

Это ужасно. Не только с точки зрения гигиены, но и из-за его жадности. Есть огромная разница между тем, чтобы взять домой свою еду и стащить остатки со случайной тарелки.

Напомним, женщина показала лайфхак, как отапливает целые комнаты всего двумя вещами из садового центра. Одни пользователи подвергли критике идею, а другие подтвердили, что это действительно работает.

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