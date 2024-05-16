Жаловалась на боль: женщина одновременно узнала о беременности и гигантской опухоли в животе

Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, где узнала, что у нее гигантская опухоль, и она была на четвертом месяце беременности.

Об этом пишет NTK.

Марилинда Пабло начала ощущать дискомфорт в животе три года назад и заметила, что ее живот увеличивается с каждым днем. В конце концов, ей стало тяжело дышать, и она решила обратиться к врачу.

41-летняя женщина была ошеломлена, когда медики сказали ей, что у нее гигантская опухоль яичника. А еще больший сюрприз она получила, когда ей сообщили, что она также на 19 неделе беременности.

Мама пятерых детей попала в больницу 1 апреля. Тесты подтвердили, что образование размером 30-35 см было покрыто толстой капсулой с несколькими спайками с близлежащими тканями. Пациентку отвезли на срочную операцию, чтобы удалить это образование, поскольку оно мешало плоду расти и превращало беременность в рискованную.

Во время изнурительной операции врачам удалось удалить опухоль без разрывов.

Беременной удалили гигантскую опухоль / Фото: Jam Press

Дальнейшее исследование подтвердило, что это была доброкачественная эндометриома – большая, наполненная жидкостью киста – весом более 10 кг.

Жительница Гватемалы поблагодарила своих хирургов в интервью местным СМИ: "Благодарю Бога за всю помощь, которую я получила. Честно говоря, у меня нет возможности отблагодарить их, но пусть Бог благословит их, потому что у меня не было денег. Слава Богу, что все закончилось хорошо".

Беременной удалили гигантскую опухоль / Фото: Jam Press

Марилинда была выписана из больницы в Кецальтенанго после трех недель наблюдения. Ребенок женщины появится на свет путем кесарева сечения в августе.

Напомним, мужчине, который 20 лет носил 7-килограммовую опухоль на голове, сделали операцию по ее удалению. Он перенес семичасовую операцию.

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