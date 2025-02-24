Жанна Кальман: как самый старый человек в истории заключила хитрую сделку и получила солидные деньги

Гениальное соглашение с адвокатом означало, что долгожительнице заплатили за проживание в собственном доме.

Самый старый человек в истории Жанна Кальман получила солидные деньги просто за проживание в собственном доме благодаря хитроумной сделке, которую она заключила с адвокатом.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Родившись во Франции 21 февраля в 1875 году, Жанна прожила рекордные 122 года 164 дня.

Тот, кто не ожидал, что она проживет так долго, был адвокат Андре-Франсуа Раффре.

Жанна жила в большой квартире над магазином драпировки, принадлежавшей семье ее мужа Фернана. Она жила роскошной жизнью, имея слуг, которые готовили еду и убирали для нее – жизнь, которая, казалось, нравилась Раффре.

Жанна не имела живых наследников, потеряв дочь Ивонн Мари Николь в возрасте 36 лет и внука Фредерика в возрасте 37 лет. Так что в возрасте 90 лет, в 1965-м, она заключила соглашение с Раффре.

Они подписали контракт на случай непредвиденных обстоятельств, означавший, что она продаст ему свою квартиру, если сможет прожить в ней до конца жизни.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Он согласился выплачивать ей ежемесячно 2500 франков (около 415 долларов), пока она не умрет, после чего он переберет на себя право собственности на ее дом и переедет в него.

Поскольку ей было уже 90 лет, а Раффре был фактически вдвое моложе ее, это казалось ему очень выгодным соглашением. Он не знал, что она проживет еще 32 года, дольше любого другого человека в истории человечества, и дольше, чем он сам.

Раффре умер в 1995 году в возрасте 77 лет, когда Жанне было 120 лет.

Она даже не жила в квартире в течение последнего десятилетия, переехав в дом престарелых, когда ей было 110.

Жанна прожила почти три года, до 4 августа 1997 года, и семья Раффре продолжала выплачивать ей ежемесячную сумму после его смерти.

Жанна Кальман / Фото: Getty Images

Она прожила так неожиданно долго, что Раффре в конце концов выплатил ей сумму, более чем вдвое превышающую стоимость квартиры. Как сообщается, она однажды сказала об этой договоренности: "В жизни иногда приходится заключать плохие сделки".

Напомним, сейчас самым старым живым человеком в мире является бразильянка Инна Канабарро Лукас, монахиня из южного штата Рио-Гранде-ду-Сул, которой 116 лет. Согласно данным, она может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

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