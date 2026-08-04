Жара станет еще более невыносимой: ученые предупредили об усилении Супер Эль-Ниньо

Эль-Ниньо (иллюстративное фото)

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Климатическое явление Эль-Ниньо продолжает усиливаться и в период с августа по октябрь может перейти в сильную фазу. Ожидается, что оно приведет к повышению температуры на планете и существенно изменит распределение осадков.

Об этом свидетельствуют последние климатические модели и прогнозы Всемирной метеорологической организации, пишет Daily Mail.

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По оценкам ВМО температура поверхности моря в ключевых регионах Тихого океана может превысить сезонную норму на 2,9 градуса. Обычно Эль-Ниньо достигает пика в период с ноября по февраль, а сильнее всего влияет на глобальную погоду в начале следующего года.

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Эксперты предупреждают, что нынешняя жара и засухи могут являться лишь началом последствий одного из сильнейших эпизодов Эль-Ниньо за время наблюдений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что явление усиливается на фоне тепловых куполов, масштабных лесных пожаров и рекордного нагрева морей.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо является теплой фазой природного климатического цикла ENSO. В обычных условиях пассаты перемещают теплую воду через Тихий океан в направлении Австралии, а у побережья Южной Америки поднимаются более холодные воды.

Во время Эль-Ниньо эти ветры ослабевают или изменяют направление. Поэтому теплая вода накапливается в тропической части Тихого океана, повышает среднюю глобальную температуру и нарушает привычные погодные процессы.

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В июле температура поверхности моря уже превышала средний показатель на более чем 2,1 градуса, однако прогнозы указывают на дальнейшее потепление.

Ситуацию усугубляет положительный диполь Индийского океана, при котором его западная часть нагревается, а восточная — охлаждается. Вместе эти явления увеличивают риски засух, наводнений и лесных пожаров.

Какие регионы окажутся под угрозой

Из-за Эль-Ниньо глобальная температура в следующем году может превысить средние показатели. Самые заметные последствия ожидаются в Южной Европе, Африке, Восточной Азии, Центральной и Южной Америке, Новой Зеландии и в Карибском регионе.

В Африканском Роге, западной части Северной Америки и отдельных районах Центральной Азии прогнозируют больше осадков и повышенный риск наводнений.

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В то же время в Северной Европе, большей части Австралии, на Индийском субконтиненте и юге Центральной Америки осадков может быть значительно меньше нормы.

Эль-Ниньо не вызвано изменением климата, однако его естественное потепление накладывается на повышение температуры, связанное с деятельностью человека. Поэтому погодные аномалии могут достигать еще более экстремальных масштабов.

Напомним, мировые метеорологические центры прогнозируют рекордный «супер»-Эль-Ниньо в 2026-2027 годах. По оценкам синоптиков, событие может стать самым мощным за последние полтора века.

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