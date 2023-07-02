Ждал смерть: акула напала на мужчину, но его спасла стая дельфинов — фото

Инцидент произошел во время отдыха в Египте.
Мужчина, на которого напала акула, сказал, что ждал смерти, прежде чем его спасла группа дельфинов.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
Мартин Ричардсон плавал в Красном море в Египте, когда его пять раз укусила акула-мако. Турист уже ждал смерти и "сдался", но потом произошло что-то невероятное.
Появившись в новом шоу National Geographic "Спасенные от акулы", он сказал: "Акула не имела причин останавливаться. Я потерял примерно 2,8 л крови. В вашем теле всего от 4,5 до 5 л. Я посмотрел на горы. Я сдался".
В это время появились дельфины, и атака внезапно прекратилась. Вскоре Ричардсона забрали на лодке в больницу, где ему наложили более 300 швов.
"Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь", – добавил он.
Истории о героических дельфинах, спасающих людей от океанских хищников, рассказывались многократно. Но хотя эта история может согревать сердце, эксперты поставили под сомнение, действительно ли морские млекопитающие заботятся о лучших интересах человека, поскольку они, возможно, действительно защищали себя.
Майк Хейтхаус, профессор факультета биологических наук Международного университета Флориды, сказал: "Дельфины видят большое облако крови, они знают, что поблизости находится акула".
Хейтхаус сказал, что если бы у существ были детеныши, они могли бы заподозрить, что акула хочет напасть на их детенышей и перейти в наступление.
"Возможно, они не пытались спасти Мартина", – добавил он.
Эксперт добавил, что одна из самых удивительных историй о взаимодействии людей с дельфинами произошла, когда группа спасателей плавала в море у побережья Новой Зеландии. Один из спасателей, Роб Хоуз, рассказал программе, что их внезапно окружила большая белая акула, и один из самых больших самцов, казалось, бросился на него.
Хейтхаус сказал, что было много случаев, когда дельфины и даже киты защищали людей, но в большинстве своем это не было из любви к ним. Но, по его словам, это тот случай, когда действительно казалось, что дельфины защищают людей.
Напомним, храбрые мангусты спасли друга, которого поймал огромный орел. Туристы наблюдали за ними во время сафари.
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