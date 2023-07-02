Ждал смерть: акула напала на мужчину, но его спасла стая дельфинов — фото

Инцидент произошел во время отдыха в Египте.

Мужчина, на которого напала акула, сказал, что ждал смерти, прежде чем его спасла группа дельфинов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мартин Ричардсон плавал в Красном море в Египте, когда его пять раз укусила акула-мако. Турист уже ждал смерти и "сдался", но потом произошло что-то невероятное.

Появившись в новом шоу National Geographic "Спасенные от акулы", он сказал: "Акула не имела причин останавливаться. Я потерял примерно 2,8 л крови. В вашем теле всего от 4,5 до 5 л. Я посмотрел на горы. Я сдался".

В это время появились дельфины, и атака внезапно прекратилась. Вскоре Ричардсона забрали на лодке в больницу, где ему наложили более 300 швов.

"Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь", – добавил он.

Мартин Ричардсон / Фото: ITV

Истории о героических дельфинах, спасающих людей от океанских хищников, рассказывались многократно. Но хотя эта история может согревать сердце, эксперты поставили под сомнение, действительно ли морские млекопитающие заботятся о лучших интересах человека, поскольку они, возможно, действительно защищали себя.

Майк Хейтхаус, профессор факультета биологических наук Международного университета Флориды, сказал: "Дельфины видят большое облако крови, они знают, что поблизости находится акула".

Также читайте Акула на пляже испугала туристов и довела женщину до панической атаки (видео)

Хейтхаус сказал, что если бы у существ были детеныши, они могли бы заподозрить, что акула хочет напасть на их детенышей и перейти в наступление.

"Возможно, они не пытались спасти Мартина", – добавил он.

Эксперт добавил, что одна из самых удивительных историй о взаимодействии людей с дельфинами произошла, когда группа спасателей плавала в море у побережья Новой Зеландии. Один из спасателей, Роб Хоуз, рассказал программе, что их внезапно окружила большая белая акула, и один из самых больших самцов, казалось, бросился на него.

Хейтхаус сказал, что было много случаев, когда дельфины и даже киты защищали людей, но в большинстве своем это не было из любви к ним. Но, по его словам, это тот случай, когда действительно казалось, что дельфины защищают людей.

Напомним, храбрые мангусты спасли друга, которого поймал огромный орел. Туристы наблюдали за ними во время сафари.

Читайте также: