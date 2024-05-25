Ждала на дне 80 лет: легендарную субмарину времен Второй мировой нашли у берегов Филиппин

Потопленная лодка оказалась почти неповрежденной.
Археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC) сообщил, что в Южнокитайском море была обнаружена затонувшая легендарная субмарина времен Второй мировой войны. Подлодка ВМС США USS Harder, название которой в переводе означает "Сильнейший", потопила японских кораблей больше чем другие, чем обеспечила победу над Имперским флотом Японии.
Об этом пишет BBC.
Подлодку нашли на глубине 914 м у северного филиппинского острова Лусон. Субмарина оказалась практически неповрежденной, за исключением боевой рубки.
Судно Harder, плававшее под девизом "Бей их сильнее", было найдено в рамках проекта Lost 52, целью которого является поиск 52 подлодок США, потерянных во время Второй мировой войны.
"Подлодки из-за своей конструкции сложно идентифицировать, но отличное состояние этой субмарины и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего корабля как USS Harder", – говорится в заявлении управления.
USS Harder (SS-257) – дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Субмарина впервые заступила на боевое дежурство в 1943 году на военно-морской базе США в Перл-Харборе.
"Хардер" была потоплена в бою 29 августа 1944 года вместе со своим экипажем из 79 человек. По данным NHHC, в ходе одного из последних военных патрулей она потопила трех японских эсминцев и серьезно повредила два других за четыре дня. Это заставило японцев изменить свои боевые планы, что способствовало их поражению.
"The Harder был потерян в ходе победы. Мы не должны забывать, что победа, как и свобода, имеет свою цену", – сказал глава NHHC, адмирал в отставке Сэмюэл Дж. Кокс.
Филиппины были одним из главных мест морских сражений в Тихом океане, когда США пытались отвоевать свою бывшую колонию у Японии. Воды вокруг архипелага стали местом упокоения многих знаменитых кораблей времен Второй мировой войны.
"Это место последнего покоя моряков, отдавших свою жизнь, защищая нацию", – заявил адмирал Кокс, добавив, что теперь к нему следует относиться как к военной могиле.
Подлодку и ее экипаж отметили президентской наградой за чрезвычайный героизм во время службы в период войны. Капитана USS Harder Сэма Дили посмертно наградили высшим военным отличием США – Медалью Почета.
Напомним, на дне Южнокитайского моря обнаружили корабль времен Второй мировой войны. "Montevideo Maru" в день атаки вез к острову Хайнань 1060 военнопленных.
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