Ждет посылки каждый день: юзеров умилил гордый кот-почтальон (видео)

Он помогает своему хозяину.
Сеть умилило забавное видео кота-почтальона.
Владелец пушистика по кличке Лео, живущего в городе Фолкерк, Шотландия, снял, как любимец помогает забирать его почту.
В ролике, который стал вирусным, видно, как животное, услышав приход почтальона, побежало забирать конверт. Лео схватил посылку в зубы и гордо понес ее к двери ванной комнаты. Затем он оставил письмо на полу и лег рядом.
"Мой кот Лео каждый день ждет почтальона, даже в воскресенье. Ему нравится брать почту из почтового ящика и относить письма туда, куда он хочет. Он очень гордый и счастливый кот", — поделился хозяин.
Зрители были в восторге от четырехлапого помощника, о чем написали в комментариях:
- Самый милый почтальон на свете
- То, как он поднял глаза, было непревзойденно
- Он такой умный и милый
- Прекрасный. Суперский котик! Мой жует почту. Пришлось установить корзину под почтовый отсек
- Мне срочно нужен такой кот!
- Хороший кот, помогает хозяину с почтой. Даже если он отнесет почту еще куда-нибудь. То, как он упал в конце – отлично
Напомним, мужчину остановили на границе с тремя питонами в штанах. Его план контрабанды не увенчался успехом.
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