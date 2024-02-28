Ждет посылки каждый день: юзеров умилил гордый кот-почтальон (видео)

Сеть умилило забавное видео кота-почтальона.

Владелец пушистика по кличке Лео, живущего в городе Фолкерк, Шотландия, снял, как любимец помогает забирать его почту.

В ролике, который стал вирусным, видно, как животное, услышав приход почтальона, побежало забирать конверт. Лео схватил посылку в зубы и гордо понес ее к двери ванной комнаты. Затем он оставил письмо на полу и лег рядом.

"Мой кот Лео каждый день ждет почтальона, даже в воскресенье. Ему нравится брать почту из почтового ящика и относить письма туда, куда он хочет. Он очень гордый и счастливый кот", — поделился хозяин.

Зрители были в восторге от четырехлапого помощника, о чем написали в комментариях:

Самый милый почтальон на свете

То, как он поднял глаза, было непревзойденно

Он такой умный и милый

Прекрасный. Суперский котик! Мой жует почту. Пришлось установить корзину под почтовый отсек

Мне срочно нужен такой кот!

Хороший кот, помогает хозяину с почтой. Даже если он отнесет почту еще куда-нибудь. То, как он упал в конце – отлично

Напомним, мужчину остановили на границе с тремя питонами в штанах. Его план контрабанды не увенчался успехом.

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