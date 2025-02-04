Хотел умереть: фермер на четыре дня застрял в щели пещеры шириной 15 см – фото

Камбоджийский фермер застрял в темной пещере на четыре дня, а его испытание задокументировала одна жуткая фотография.

В то время как большинство фермеров мира обычно используют удобрения промышленного производства, во многих других странах все еще используют традиционные методы, такие как помет летучих мышей. Как пишет Mirror, Сум Бора, фермер из северо-западной камбоджийской провинции Баттамбанг, знал, что некоторые труднодоступные пещеры в горе Чакрай содержат богатые залежи этого зловонного удобрения.

В августе в 2019 году мужчина, которому тогда было 28 лет, решил залезть в очень узкую и опасную пещеру за удобрением, зная, что он стройный и сможет протиснуться в пространство, слишком тесное для многих его коллег.

При слабом свете фонаря Сум увидел, что стены пещеры впереди "шевелятся" – верный признак того, что в узкой пещере обитает большая колония летучих мышей, а это означало, что здесь будет много гуано, которое можно будет собрать. Но несчастье произошло, когда он перешагнул через крошечную щель шириной 15 см. Он случайно уронил фонарь вниз и, пытаясь достать его, упал и оказался в ловушке.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Поскольку фермер регулярно уходил из дома на несколько дней подряд в поисках самых плодородных находок, его семья не очень обеспокоилась, когда он не вернулся в ту ночь. Неизвестно для них попытка найти потерянный фонарь привела к тому, что Сум скатился в узкую щель и застрял без возможности выбраться оттуда. Часы превратились в дни, и Сум впал в отчаяние.

Застряв и не имея возможности получить помощь, он боялся умереть от голода в пещере.

Позже в интервью газете Khmer Times Сум признался: "Я отчаялся остаться в живых, и если бы у меня был нож, я бы покончил с собой". Тем не менее, после трех дней тишины в семье Сума появилась обеспокоенность. Один из его коллег-собирателей гуано, невысокий камбоджийский фермер, вспомнил болтовню Сума о восхождении на гору Чакрай – поэтому мужчина отправился туда.

Когда брат Сума заглянул в щель, он услышал слабый стон и крикнул: "Это ты, Сум?" и получил тихий ответ, но не смог определить его источник. Лишь когда он перелез через узкую щель, то увидел Сума, застрявшего в расщелине и свисающего над огромной пустотой.

Брат Сума не смог достать его своими силами, и понадобилась 10-часовая спасательная операция с участием около 200 спасателей, чтобы освободить охотника на гуано.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Сум полностью оправился от этого испытания, но дни его самостоятельного сбора гуано остались позади.

Сум Бора / Фото: Police Handout

Напомним, мужчине ампутировали все конечности после надувания матраса. Маленький порез стал началом нескольких бурных дней для немца.

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