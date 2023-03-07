Желтого питона нашли за холодильником в квартире на 29 этаже (видео)

Спасатели назвали пресмыкающегося Бананом.
Спасатели животных в Нью-Джерси пытаются найти владельца рябого шаровидного питона, которого за своим холодильником заметил местный житель.
Об этом сообщает UPI.
В обществе Liberty Humane Society сообщили, что питона нашли за холодильником в квартире жителя Джерси-Сити, проживающего на 29 этаже.
Змею, которую сначала ошибочно приняли за кукурузного ужа-альбиноса, доставили в Общество свободы гуманизма, где ее идентифицировали как рябого шаровидного питона.
Питона, которого спасатели назвали Бананом, обнаружили на 29-м этаже квартиры в районе Ньюпорт.
"Это социализированная домашняя змея и, вероятно, чье-то домашнее животное, которое сбежало", – говорится в сообщении.
Спасатели сказали, что Банан будет передан на усыновление, если в течение семи дней не найдется его владелец.
“Banana”, это приятное пиабельное кольцо python morph, это не threat, но мы можем кому-то повезти свадьба может быть какая-то мерзавка! "Банана" может до LHS время после представителя ведущего их за своего рефрижератора, panicked, и некоторые называли JCPD. escaped pet. Please contact the shelter if you have any information about where “Banana” belongs. hold.Опубликовано Liberty Humane Society Понедельник, 6 марта 2023 г.
Напомним, ранее в Киеве обнаружили змею, залезшую в стиральную машинку в одной из квартир на проспекте Бажана. Жители вызвали на помощь представителей Службы спасения животных.
Читайте также:
- Женщина купила рыбу на ужин, но не смогла съесть милое создание
- Муж возвращался домой и загадочно исчез: его останки нашли в акуле
- На ферме родился козленок-циклоп: как он выглядит (фото)