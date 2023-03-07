Желтого питона нашли за холодильником в квартире на 29 этаже (видео)

Спасатели животных в Нью-Джерси пытаются найти владельца рябого шаровидного питона, которого за своим холодильником заметил местный житель.

Об этом сообщает UPI.

В обществе Liberty Humane Society сообщили, что питона нашли за холодильником в квартире жителя Джерси-Сити, проживающего на 29 этаже.

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Змею, которую сначала ошибочно приняли за кукурузного ужа-альбиноса, доставили в Общество свободы гуманизма, где ее идентифицировали как рябого шаровидного питона.

Питона, которого спасатели назвали Бананом, обнаружили на 29-м этаже квартиры в районе Ньюпорт.

"Это социализированная домашняя змея и, вероятно, чье-то домашнее животное, которое сбежало", – говорится в сообщении.

Спасатели сказали, что Банан будет передан на усыновление, если в течение семи дней не найдется его владелец.

“Banana”, это приятное пиабельное кольцо python morph, это не threat, но мы можем кому-то повезти свадьба может быть какая-то мерзавка! "Банана" может до LHS время после представителя ведущего их за своего рефрижератора, panicked, и некоторые называли JCPD. escaped pet. Please contact the shelter if you have any information about where “Banana” belongs. hold. Опубликовано Liberty Humane Society Понедельник, 6 марта 2023 г.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили змею, залезшую в стиральную машинку в одной из квартир на проспекте Бажана. Жители вызвали на помощь представителей Службы спасения животных.

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