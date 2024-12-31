Жена 6 лет скрывала от мужа ужасную тайну: правда разрушила их брак

Муж разбит горем после того, как раскрыл огромную тайну, которую его жена скрывала от него все шесть лет их брака.

Он рассказал на Reddit, что вскоре после того, как они начали встречаться, его жена изменила ему и никогда не рассказывала об этом, и он узнал об этом, натолкнувшись на старые сообщения, отправленные шесть лет назад.

Они познакомились, когда им было по 17 лет, а год спустя поженились, причем интрижка случалась дважды – и когда они начали встречаться, и вскоре после свадьбы. Хотя они были молодыми, когда встречались, мужчина настаивал, что их отношения до сих пор казались фантастическими, и у них двое прекрасных детей.

Однако все пошло кувырком, когда он увидел "огромное количество скриншотов", в том числе изображения и сообщения, разоблачающие предательство его жены. Он признался, что впервые в жизни накричал на любимую после того, как увидел доказательства, и она все подтвердила.

В своем сообщении он заявил: "У меня впервые произошел приступ паники, и мне пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы выбежать и не допустить, чтобы меня увидели мои дети. Мне было тяжело дышать, я очень сильно хотел выблевать, и мое тело непрерывно тряслось. И что дальше? Я поехал к другу. Я не хочу ее сейчас видеть, но я скучаю по своим детям. Я говорю с ними по телефону каждый день, но все равно не знаю, что мне делать. Это мой дом, я не хочу ее выгонять, потому что ее родители уже вернулись в страну происхождения, у нее здесь никого нет. Я даже не знаю, хочу ли оставаться в браке; я чувствую, что меня используют; я чувствую, что единственное, чем я действительно гордился – быть хорошим отцом и хорошим мужем – превратилось в фарс".

Мужчина сказал, что не знает, кто отправил ему эту информацию, поскольку его "сразу же заблокировали" после того, как он получил сообщение, но он считает, что это мог быть мужчина, с которым у его жены был роман. Он утверждает, что его друзья посоветовали ему простить ее, поскольку измена была очень давно, но он не знает, сможет ли когда-нибудь снова ей доверять – тем более что она, похоже, не собиралась когда-либо рассказать ему об этом сама.

Мнения комментаторов сообщения разделились: одни считают, что его жена должна была признаться раньше, другие – что на момент измены ей было 17 лет, и она, вероятно, была незрелой, а также боялась признаться в своих чувствах.

Если доверие потеряно, его невозможно восстановить. Вы можете остаться, но боль и недоверие, которые вы чувствуете сейчас, никогда не исчезнут

Мой единственный совет – что бы вы ни делали, не принимайте решение сейчас. Вы взбешены; не осуждаю, я бы тоже был взбешен. Но разъяренные, обиженные и расстроенные люди не принимают правильных решений.

Напомним, суд аннулировал брак пары из-за двух тайн супруги. Стало известно, что она скрывала.

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