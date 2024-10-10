Жена без опыта посадила самолет после того, как у ее мужа-пилота случился сердечный приступ – фото

У нее не было другого выбора.

Женщина без летного опыта взяла на себя управление самолетом и благополучно приземлилась в аэропорту Калифорнии после того, как у ее мужа-пилота произошло сердечное приступ во время полета.

Об этом сообщает Daily Mail.

69-летняя Ивонн Кинан-Уэллс вызвала диспетчерскую службу, чтобы та помогла ей осуществить посадку винтового самолета, поскольку ее муж, 78-летний Элиот Альпер, лежал в кресле пилота рядом с ней на высоте 1800 метров.

Агент по недвижимости из Лас-Вегаса никогда раньше не управляла самолетом, но не имела другого выбора после того, как ее муж стал недееспособным.

Супруги следовали из аэропорта Хендерсон в Лас-Вегасе в Монтерей, штат Калифорния, когда у Элиота начались приступы.

Ивонн и Эллиот / Фото: Facebook

Аудиозапись, полученная изданием Inside Edition, демонстрирует панику Кинан-Уэллс, когда она сообщала авиадиспетчерам об их опасной ситуации.

Агент на другом конце провода посоветовал Ивонну добавить больше силы, прежде чем перенаправить ее в ближайший аэропорт.

"Мы настроим вас так, что когда вы выровняетесь после разворота, вы попадете прямо в аэропорт Бейкерсфилд. Вас устраивает?" – сказал агент.

Ивонн и Эллиот / Фото: Facebook

Кинан-Уэллс подтвердила дрожащим голосом. Через несколько минут она впервые в жизни успешно совершила экстренную посадку в аэропорту Мидоус Филд в Бейкерсфилде, штат Калифорния.

Аварийные бригады на земле использовали свои аварийные машины для перехвата приземляющегося самолета. Самолет Кинан-Уэллс превысил всю взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,3 км, немного покружив бездорожьем, прежде чем остановился.

Самолет / Фото: Inside Edition

Пожарная служба округа Керн немедленно доставила неподвижного Альпера в больницу. Его состояние неизвестно.

Директор аэропорта округа Керн, Рон Брюстер, никогда не видел подобного приземления, как в случае с Кинан-Уэллс. "Насколько мне известно, это беспрецедентный случай. Я никогда не видел такого за всю свою карьеру", – сказал он.

Напомним, во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета. Известно, чем все закончилось.

Читайте также: