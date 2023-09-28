Жена через 20 лет брака призналась в семейной тайне: теперь муж хочет развода

Мужчина рассказал, что через 20 лет узнал секрет, который его жена и даже его собственная семья так долго скрывали.

Об этом пишет Mirror.

Так, ему случайно проговорились, что его жена раньше встречалась с его родным братом и это происходило всего за несколько недель до их отношений. Узнав, что они регулярно встречались, ночевали вместе и занимались сексом, он был шокирован.

С тех пор он понял, что вся его семья тоже знала об этом, и признает, что чувствует себя обиженным этим открытием и хочет разорвать со всеми ими контакт.

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Затем он отправился на Reddit, чтобы высказать свое мнение о ситуации. Он написал: "Мы с женой женаты более 20 лет. Жена моего брата, моя невестка, недавно рассказала на семейном ужине, что мой брат ходил на свидания с моей женой за несколько недель до того, как мы начали встречаться. Я этого не знал. Они держали это в секрете все эти годы. Я понимаю, что это давняя история, но у нас были проблемы в браке, как и у каждой пары на протяжении многих лет. Я чувствую боль, обиду и почти иррационально злюсь, что эта "тайна" была общеизвестна. Мы с женой уже спим отдельно. Я думаю покончить с ней из-за этого. Я пол жизни был дураком по отношению ко всем близким. От моих родителей (которые сказали, что, по их мнению, я знаю) до моих братьев и сестер я не хочу никаких контактов (по крайней мере на время)".

Позже он добавил, что когда он столкнулся со своим братом, он признал, что они были близки, и пожалел, что не сказал ему об этом раньше.

Пользователи поспешили поддержать мужчину и сказали, что он расстроился не без основания:

Это очень унизительно. Вам нужно решить, сможете ли вы попытаться справиться с этими людьми

Вся семья не уважала вас и заставляла вас чувствовать себя дураком. Не позволяйте им пытаться это сделать, минимизируйте свои чувства

Напомним, женщина вступила в брак со своей школьной учительницей, старшей на 25 лет. Они полюбили друг друга, несмотря на разницу в возрасте.

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