Жена дубайского миллионера назвала 7 "изнурительных требований" к себе – видео

Состоятельная домохозяйка рассказала о семи "изнурительных" требованиях к себе в браке с миллионером.

TikTok-блогер Суди замужем за дубайским богачом по имени Джамал. Женщина утверждает, что быть женой богатого человека действительно похоже на "работу на полный рабочий день", и это не так просто, как можно было бы ожидать.

Мало того, что нужно выглядеть великолепно, Суди "сетовала", что ей также приходится носить неудобные туфли с бриллиантами. Женщина также утверждает, что ей приходится проводить в салоне по три часа каждый день.

Суди и Джамал / Фото: скриншот с видео

Поделившись информацией о своем роскошном образе жизни в социальных сетях, Суди раскрыла "требования" к жене миллионера в Дубае, написав: "Это моя работа на полный рабочий день, и она утомительна".

Суди сначала продемонстрировала пару своих туфель от Jimmy Choo, написав: "Носить инкрустированные бриллиантами мучительные туфли".

Потом она показала любимого в меховом магазине, когда он держал для Суди дорогое пальто и написала: "Тратить больше денег. Всегда быть на 10/10 на каждом мероприятии".

Но не только одежда должна быть на высоте: после этого Суди поделилась, как ей делают гламурный акриловый маникюр: "Для достижения совершенства проводить три часа в салоне каждый день".

Также она утверждала, что жене миллионера нужно "всегда быть голодной, чтобы съесть еду, отмеченную звездой Мишлен".

Затем Суди сняла, как она сидит с маленьким ребенком, и вскоре после этого мы увидели, как она держит за руку своего мужа и написала: "Всегда заботиться о муже и его семье".

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Но это еще не все: блогерша заявила, что поскольку она замужем за миллионером, ей приходится "быть готовой к случайным командировкам".

Клип явно ошеломил многих, поскольку он быстро собрал 308 900 просмотров. Но пользователи социальных сетей разделились во мнении: некоторые признались, что им понравился такой образ жизни, как в Суди, другие поспешили раскритиковать богатую домохозяйку.

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