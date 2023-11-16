Жена дубайского миллионера назвала свое единственное правило: "Платит за все, пока я его соблюдаю"

Жена дубайского миллионера, которая в Сети хвастается своей роскошной жизнью, рассекретила свой единственный долг.

Домохозяйка Суди замужем за богачом по имени Джамал. Женщина регулярно показывает в Сети дорогой шоппинг, процедуры по уходу за лицом и модные ужины, за которые платит любимый.

Наслаждаясь светской жизнью, Суди призналась, что должна придерживаться только одного правила – "всегда выглядеть красиво". Джамал предоставит ей все, что она пожелает.

"Джамалу нравится, когда я ухаживаю за собой, и отношения должны быть 50/50. Он платит за все, пока я соблюдаю это правило", — пояснила она.

В недавнем видео, опубликованном в TikTok, Суди показала "Один день из жизни богатой домохозяйки, живущей в Дубае", где она начала свой выходной с того, что купила капучино в отеле Raffles. Это роскошная гостиница, расположенная на Пальме – искусственном острове. "Здесь всегда очень хорошее обслуживание, но, честно говоря, капучино было таким средним. Они даже не добавили никаких рисунков", — заявила Суди.

Хвастаясь своим состоянием, Суди заявила, что "образ жизни избрал ее", и сказала: "Я не знаю, как я дошла от того, что никогда не была с арабом, до этого. Но, честно говоря, образ жизни избрал меня".

Выпив утренний кофе, домохозяйка поехала на процедуру ухода за лицом, заявив, что для нее и ее мужа важно сохранять свой гламурный внешний вид. После этого Джамал удивил ее поездкой в театр и ужин. Пара ела суши, пиццу и целый ряд десертов, которые, по ее словам, были "специально составленным меню", но Суди не была слишком удивлена и подумала, что это лишь "среднее". Она сказала: "Я действительно ждала от них большего. Некоторые сотрудники имели такие проблемы с отношением, поэтому мы с мужем точно не вернемся".

Напомним, мужчина создал бизнес, уничтожая свадебные снимки разведенных пар. Сервис стремится стереть доказательства и защитить конфиденциальность.

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