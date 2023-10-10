Жена фермера накормила буйвола золотым колье стоимостью почти 2 тысячи долларов - фото

Животное пришлось оперировать.
В Индии буйвол проглотил золотое колье стоимостью около 2 тысяч долларов.
Об этом пишет The Indian Express.
Женщина положила 25-граммовое украшение в миску, в которой хранила соевую шелуху для буйвола, и забыла его забрать.
Позже, когда она не смогла найти ее, она заподозрила, что кто-то взял золото. Позже она поняла, что держала колье в той же миске, где буйволу давали соевые бобы. Когда она проверила чашу, драгоценность отсутствовала.
Обеспокоенная инцидентом, семья обратилась к ветеринару. С помощью металлоискателя было подтверждено наличие украшения в желудке буйвола. Они сделали сонографию, чтобы отследить точное месторасположение золота и сказали, что необходимо хирургическое вмешательство.
Чтобы получить драгоценность, животное перенесло двухчасовую операцию. Ему наложили 60 швов. Сообщается, что животное под наблюдением и чувствует себя хорошо.
Напомним, собаку выбросили на улицу с рюкзаком, полным игрушек, и щемящим письмом от хозяина. Животное уже нашло новый дом.
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