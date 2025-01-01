Жена медика с карликовостью носит его на вызовы на спине: он лечит более 2000 пациентов

Миниатюрный врач женился на женщине, которая на 70 см выше его и восхищается его красотой.

Сельский врач в Китае, рост которого менее метра и полагается на свою жену, которая носит его на вызовы домой, за последние годы вылечил более 2 000 селян.

Об этом пишет SCMP.

60-летний Сяо Цзюлинь из провинции Цзянси прекратил расти в детстве из-за болезни, и сейчас его рост составляет 90 см. Из-за нехватки медицинской помощи в его слаборазвитом селе и собственных страданий от болезней Сяо решил стать врачом. Он открыл небольшую клинику в селе, взяв взаймы 500 юаней (69 долларов США). Однако его маленький рост заставил многих односельчан скептически отнестись к его способностям.

Один селянин сказал: "Когда я впервые увидел его, я подумал: "Как может кто-нибудь такой маленький лечить пациентов?". Я подумал, что он мошенник".

Сяо Цзюлинь / Фото: Sohu

За три десятилетия самоотверженного труда Сяо завоевал доверие и восхищение селянсвоими исключительными медицинскими навыками и теплой, участливой натурой.

Каждый раз, когда Сяо нужно достать лекарство, он осторожно ставит стулья и забирается на высокие полки.

Сяо познакомился со своей женой Хуан Шужен более 20 лет назад. Она вспомнила: "Когда я впервые увидела Сяо, я немного испугалась, потому что он был так низок".

Позже Хуан была глубоко тронута самоотверженностью и храбростью Сяо. Она взяла на себя инициативу признаться в своих чувствах, сказав ему: "Я влюбилась в тебя. Давай вместе преодолевать жизненные трудности".

Семья Сяо / Фото: Sohu

Разница в росте пары составляет 70 см. Сяо сказал, что его жена никогда не жаловалась.

Хуан поделилась: "Я сочувствую его состоянию и радуюсь, когда он помогает пациентам. Я готова носить его аптечку всю жизнь".

В отдаленных районах, где нет дорог, Хуан носит Сяо на своей спине на вызовы домой, всегда беря с собой его аптечку. Однажды, спеша помочь Сяо добраться до пациента, Хуан забыла потушить огонь на кухне, что привело к сожжению их дома. Сяо не обвинял ее, а напротив, выразил ей свое понимание. "Мы всегда обмениваем свое время на жизнь жителей села", – сказал он.

Сяо держит плату за свои услуги минимальной, позволяет селянам откладывать платежи и часто предлагает бесплатное наблюдение для тех, кто имеет хронические заболевания. Он также регулярно посещает пожилых людей, чтобы бесплатно проверить их кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Сяо Цзюлинь / Фото: Sohu

Медик – дедушка двух внуков и внучки. Его семья в прошлом году была признана Всекитайской федерацией женщин одной из самых добропорядочных семей Китая.

Его история тронула многих в социальных сетях: "Поздравляю этого замечательного селькского врача! Его тело, возможно, и пострадало, но его сердце невероятно сильное и доброе", "Жена Сяо такая же самоотверженная, как и он, добрые сердца обретают друг друга".

Напомним, самым низким врачом в мире называют 23-летнего медика из Индии. Несмотря на многочисленные отказы, он не отступал от своей детской мечты.

Читайте также: