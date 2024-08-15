Жена отключила систему жизнеобеспечения 38-летнего мужа в отместку за измены: "Это его карма"

У него случилось кровоизлияние в мозг в доме любовницы.

В Китае женщина отключила систему жизнеобеспечения умирающего мужа, чтобы отомстить за его измены.

Об этом сообщает SCMP.

38-летний мужчина из провинции Ляонин изменял жене в течение десяти лет. Он перенес кровоизлияние в мозг в доме своей любовницы, и она отвезла его в больницу для оказания неотложной помощи.

После того, как его поместили в отделение интенсивной терапии, врачи попытались найти ее, чтобы получить согласие на операцию, но она покинула больницу. Затем в больницу прибыла другая женщина и сказала врачам, что она жена мужчины.

Врач по фамилии Чэнь сообщил ей, что состояние пациента критическое, он находится в коме с очень низкими шансами пережить операцию. Кроме того, современное медицинское оборудование могло поддерживать его только временно, а стоимость операции была очень высокой.

Жена сказала, что знала, что ее муж был неверен ей более десяти лет, что он не испытывал к ней никаких чувств и не оказывал никакой финансовой поддержки. Она уже некоторое время не любила его.

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Жена отказалась подписывать форму согласия и попросила врачей удалить поддерживающую жизнь трахеальную трубку и отказаться от каких-либо попыток реанимировать его.

Непонятно, что другие родственники мужчины думали об этом решении и консультировались ли с ними.

Согласно китайскому законодательству, когда пациент не может принимать решения, врачи должны объяснить риски операции близким родственникам пациента и получить их письменное согласие. Это означает, что при определенных обстоятельствах родители или супруги могут принимать медицинские решения за пациента.

Однако, если члены семьи не могут прийти к консенсусу по поводу того, продолжать ли лечение, соответствующие медицинские мероприятия могут быть реализованы немедленно с одобрения руководителя медицинского учреждения.

Действия жены повлекли за собой широкое обсуждение в социальных сетях: "Она бессердечна. Отказ от лечения – это отказ от жизни", "Этот неверный мужчина находится в критическом состоянии, и операция вряд ли его спасет. Это его карма", "Твоя жена будет сопровождать тебя до старости. Хорошо относиться к своей жене — значит, хорошо относиться к себе".

Напомним, клиника обманом заставила 19-летнего парня увеличить грудь. Ради операции он взял кредиты.

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