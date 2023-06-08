Жена отомстила мужу, который заявил, что та ничего не делает по дому: что она придумала (видео)

После этого любимый признал, что был неправ.

Женщина публично отомстила своему мужу после того, как он заявил, что она ничего не делает по дому.

Линдси Доннелли опубликовала ролик в своем TikTok, где показала свой ответ на возмутительный комментарий любимого.

В ответ на это она в течение двух дней фактически ничего не делала – позволяла тарелкам и белью накапливаться, а мусору – оставаться на полу и столешнице.

Потом она все оставила и уехала с подружками в поездку.

Доннелли твердо придерживалась своего решения, пока ее муж не признал ошибку.

Он очень быстро извинился, увидев, как много на самом деле делает его жена. Но не раньше, чем видео стало вирусным, и миллионы пользователей TikTok раскритиковали его поведение. Тысячи из них заявили, что немедленно разведутся с мужем, если это произойдет с ними.

"То же произошло со мной. Вчера подала на развод", — прокомментировала пост одна из пользовательниц.

Другой сказал: "Мое сердце разбивается, с красивыми сильными женщинами так плохо поступают".

"Мой будущий парень будет ходить по яичной скорлупе, если скажет мне что-то подобное. Я бы просто ушла от него", — добавила еще одна женщина.

Позже Доннелли уточнила, что не предполагала такую реакцию на свое заявление о мести, и что на самом деле ее муж большую часть времени был невероятно мил, готовил ей вегетарианские блюда и убирал.

Она рассказала мужу о своем вирусном видео в прямом эфире, и пара смогла посмеяться над ситуацией.

Напомним, британец, утверждающий, что жил как женщина и встречался с парнями, теперь меняет назад пол и ищет жену. Оли был женщиной в течение 10 лет.

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