Жена подала на развод после 40 дней брака из-за личной гигиены любимого

Индийская женщина недавно подала на развод со своим мужем, с которым прожила всего 40 дней, утверждая, что он моется всего один или два раза в месяц.

Об этом пишет Oddity Central.

Неназванная женщина из города Агра, штат Уттар-Прадеш, обратилась в местный центр семейного консультирования с жалобой на то, что ее муж не соблюдает личную гигиену, утверждая, что он редко моется, носит грязную одежду и имеет неприятный запах изо рта. Она едва могла стоять рядом с мужем, не говоря уже об интимных отношениях.

В результате после 40 дней брака женщина попросила развод. На вопрос консультационного центра мужчина, Раджаш, признался, что мылся один-два раза в месяц и очищался, окропляя тело гангаджалом (святой водой из реки Ганг) раз в неделю.

Один из консультантов семейного центра в Агре рассказал журналистам, что молодая пара начала горячо спорить о гигиене мужчины спустя несколько недель после свадьбы. В конце концов жена покинула супружеское жилье и вернулась в свою семью. Вскоре после этого ее семья подала жалобу на притязания по приданому в местный отдел полиции и попросила развод.

Обиженная жена рассказала, что за последние 40 дней Раджаш мылся 6 раз, чуть больше обычного, но только потому, что она настаивала на этом. Услышав о ее решении развестись, мужчина пообещал улучшить свою гигиену и даже мыться каждый день, но семья женщины сказала, что она не желает с ним мириться.

Как бы странно это ни звучало, но это далеко не первый случай, когда плохая гигиена супругов приводит к разводу. Тайваньский муж когда-то развелся с женой из-за того, что она принимала ванну только раз в год, а другой индийский муж подал на развод с женой из-за того, что она принимала ванну всего раз в десять дней.

Напомним, женщина развелась с мужем через две недели после свадьбы. Она хотела отменить церемонию, но не смогла.

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