Жена порнозвезды призналась, как его работа влияет на их сексуальную жизнь (фото)

Женщина, вышедшая замуж за знаменитого порноактера, рассказала, что мужчина научил ее быть лучшей любовницей.

Об этом пишет nypost.com.

Кэти Бэмптон вышла замуж за создателя контента для взрослых Робби всего через четыре месяца знакомства, признав, что, хоть сначала его работа отталкивала ее, теперь ее мысль полностью изменилась.

30-летняя девушка полностью поддерживает необычную работу своего мужа, содержащую съемки фильмов для взрослых, а также обучение мужчин и женщин тому, как улучшить свою личную жизнь.

"Я знала, чем занимался Робби, прежде чем встретила его, потому что видела его в Instagram, и это меня немного оттолкнуло", — сказала Кэти. "Но после встречи с Робби, знакомства с ним, я так радуюсь, что поняла, как много у нас общего, и мое восприятие действительно изменилось".

Кэти Бэмптон и Робби Оз / Фото: Instagram/robbieozcreative

Это было настоящее боевое крещение для Кэти, которая рассказала, что ее нынешний муж, известный под псевдонимом Робби Оз, ушел со второго свидания, чтобы снимать сексуальную сцену с другой женщиной.

"Мы разделили наш первый поцелуй на пляже, а затем он пошел снимать сцену, и это казалось столь нормальным", — пояснила она.

По словам Кэти, с тех пор, как они связали себя узами брака в прошлом году, ее образ мышления изменился: пара вступила в "этическую немоногамию".

"Я думала, что отношения и секс – это любовь, но я поняла, что секс – это физический обмен между двумя людьми", – объяснила она. "Наши отношения основаны на любви, и у нас так много всего в наших отношениях и планах на будущее. У нас с Робби есть свои особые вещи, которые мы делаем вместе, тогда как мы с кем-то еще это привносит что-то пикантное в отношения".

Кэти Бэмптон / Фото: Instagram/itskatyfitandrobbieozc

Однако не все одобряют их "открытый" брак: друзья и семья предлагают Робби прекратить заниматься сексом с другими людьми – Кэти отрицает это.

"Я вышла замуж за Робби таким, какой он есть. В тот момент, когда я встретила его, я поняла, что он особенный, и мы слились, мы сблизились с самого начала", — объяснила она. "Я не могла быть собой в предыдущих отношениях. Я чувствовала, что прячусь, не существую и не действую в полную силу. С Робби не было осуждения, и я могла просто быть той Кэти, какой я есть. Я никогда не думала, что выйду замуж за порнозвезду. Секс с порнозвездой научил меня многому".

Кэти Бэмптон и Робби Оз / Фото: Instagram/robbieozcreative

Робби рассказал, что занялся секс-работой после того, как в 18 лет отказался от Свидетелей Иеговы и обнаружил, что находится в полиаморных отношениях с двумя женщинами.

"С этого момента я просто узнал столько, сколько мог, и, думаю, мне было так интересно учиться, что это привело меня к преподаванию секса", — объяснил он. "Я так горжусь своей работой, что думаю, что это просто стигма со стороны старшего поколения, когда люди смотрят на нее свысока и думают, что это "грязно". Но для меня это такая же работа, как и любая другая".

Кэти Бэмптон и Робби Оз / Фото: Instagram/itskatyfitandrobbieozc

Теперь Кэти создала лояльную аудиторию в социальных сетях, чтобы побуждать женщин не попасть в ловушку отношений, которых ожидает общество.

Однако она сказала, что ее присутствие в социальных сетях привело к нескольким заблуждениям среди пользователей. В частности, они думают, что их образ жизни – секс и свингерские вечеринки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"Но это не так. В основном это работа, друзья, пляж и досуг друг с другом", — сказала она.

Напомним, проститутка тайно сняла клиента во время секса и отправила видео его невесте. Также она заявила, что беременна.

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