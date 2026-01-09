Жена пожаловалась полиции на мужа из-за обмана с облысением и париком

Реклама

В Индии женщина обратилась в полицию с жалобой на мужа, заявив, что тот обманул ее по поводу своей внешности, образования и доходов перед браком.

Об этом пишет Oddity Central.

Жительница Ноиды Лавика Гупта подала заявление против мужа Саньяма Джайна и четырех его родственников, утверждая, что согласилась на брак в 2024 году на основании ложной информации.

По словам женщины, ей обещали мужчину с густыми и здоровыми волосами, однако после свадьбы выяснилось, что он лысый и носит парик.

Как отмечается в первичном полицейском отчете (FIR), представленном в отделение Бисрах, супруги обручились 16 января в 2024 году. Гупта заявляет, что семья мужа скрыла ряд важных фактов, в частности, его реальный уровень образования и финансовое состояние.

По словам заявительницы, ей сообщали, что Джайн имеет степень бакалавра коммерции (BCom), тогда как на самом деле он окончил только 12 класс. Также, по ее утверждению, мужчина ложно заявлял о ежемесячном доходе в 180 тысяч рупий (около 20 тысяч долларов США).

Отдельно женщина подчеркнула, что именно внешность стала одним из решающих факторов ее согласия на брак. Она утверждает, что только после свадьбы узнала об использовании парика для скрытия облысения.

Кроме того, в заявлении говорится о более серьезных обвинениях. По словам представителя полиции Бисрах, женщина также утверждает, что во время поездки за границу мужчина применил к ней насилие и заставил перевозить марихуану из Таиланда в Индию. Дело расследуют правоохранительные органы.

