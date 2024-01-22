Жена публично обесчестила своего мужа за измену: что она сделала (фото)

Об этом узнал "весь мир".
Жена настолько хотела отомстить своему мужу-изменщику, что придумала хитрый способ рассказать всему миру о том, что он сделал.
Об этом пишет Mirror.
Она описала проделки своего мужа в резкой записке, которую оставила прямо на матраце, который выставила на улице возле своего дома. Она ясно дала понять, что намерена развестись.
В сообщении, написанном красной краской, говорилось: "Я поменяла замки [его имя]. Отнеси кровать в дом [ее имя]. Проститутка. Я с тобой развожусь. Я рассказала детям, что ты делал в нашей кровати и они больше не любят папу".
Но не только соседи увидели это сообщение. Она также анонимно поделилась фотографией на Reddit.
Впрочем, пользователи разделились во мнениях, правильно ли она поступила. Многие критиковали поведение ее мужа, а один человек сказал: "Почему дети не заслуживают того, чтобы знать, что кто-то важен в их жизни — плохой человек". Второй пользователь согласился: "Дети заслуживают того, чтобы знать, почему их семья распадается. Очевидно, вам придется в определенной степени угодить их возрасту, но дети умнее, чем мы думаем".
Но не все поддерживают импульсную месть: "Это гнев и боль в действии, а не в мышлении", "По моему мнению, стыдить своего партнера за измену — это нормально, но ваши дети заслуживают хороших отношений со своим отцом, а не того, чтобы его клеветали за то, что не имеет к ним никакого отношения".
Напомним, мужчина подал в суд на 27 женщин за негативные отзывы о нем в Facebook. Известно, что они писали.
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