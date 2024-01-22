Жена публично обесчестила своего мужа за измену: что она сделала (фото)

Жена настолько хотела отомстить своему мужу-изменщику, что придумала хитрый способ рассказать всему миру о том, что он сделал.

Об этом пишет Mirror.

Она описала проделки своего мужа в резкой записке, которую оставила прямо на матраце, который выставила на улице возле своего дома. Она ясно дала понять, что намерена развестись.

В сообщении, написанном красной краской, говорилось: "Я поменяла замки [его имя]. Отнеси кровать в дом [ее имя]. Проститутка. Я с тобой развожусь. Я рассказала детям, что ты делал в нашей кровати и они больше не любят папу".

Жена отомстила за измену / Фото: reddit

Но не только соседи увидели это сообщение. Она также анонимно поделилась фотографией на Reddit.

Впрочем, пользователи разделились во мнениях, правильно ли она поступила. Многие критиковали поведение ее мужа, а один человек сказал: "Почему дети не заслуживают того, чтобы знать, что кто-то важен в их жизни — плохой человек". Второй пользователь согласился: "Дети заслуживают того, чтобы знать, почему их семья распадается. Очевидно, вам придется в определенной степени угодить их возрасту, но дети умнее, чем мы думаем".

Но не все поддерживают импульсную месть: "Это гнев и боль в действии, а не в мышлении", "По моему мнению, стыдить своего партнера за измену — это нормально, но ваши дети заслуживают хороших отношений со своим отцом, а не того, чтобы его клеветали за то, что не имеет к ним никакого отношения".

Напомним, мужчина подал в суд на 27 женщин за негативные отзывы о нем в Facebook. Известно, что они писали.

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